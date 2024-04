SuperLiga - Powered by Superbet Marți, 16 Aprilie 2024, 09:16

​Rapidul a suferit luni seară al patrulea eșec la rând în play-off-ul SuperLigii României, fiind învinsă chiar în Giulești de Sepsi Sfântu Gheorghe, scor 1-0.

Cristiano Bergodi Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Cristiano Bergodi nu a mai suportat presiunea după Rapid - Sepsi 0-1

Meciul cu Sepsi a avut o încărcătură emoțională ridicată pentru jucătorii și staff-ul Rapidului, având în vedere faptul că aceștia au pierdut primele trei meciuri din play-off.

Giuleștenii au jucat modest și în duelul cu Sepsi Sfântu Gheorghe, iar oaspeții au dat lovitura în prelungirile partidei, prin Gabriel Debeljuh.

La conferința de presă, situația a devenit tensionată după ce un jurnalist i-a adresat o întrebare care l-a deranjat pe Cristiano Bergodi.

„La ce meciuri v-ați uitat?” - a fost întrebarea pe care Ovidiu Ionescu i-a adresat-o lui Cristiano Bergodi.

Atunci, tehnicianul Rapidului a luat foc și a ridicat tonul.

„Stai liniștit. Despre ce vorbești? După meciul cu FCSB am reușit fără Rrahmani, Petrila și Emmers. OK? Era noiembrie. Apoi au urmat două luni în care nu avem atacanți, mijlocași. Scoateți jucătorii importanți de la FCSB sau Craiova și hai să vedem ce fac.

Unde trăiești? Nu ți-am răspuns? Două luni! Două luni. OK? Am reușit să câștigăm cu Craiova și FCSB fără Rrahamni, Petrila și Emmers. Tot am rămas acolo, sus. OK? Am rămas acolo, sus, chiar dacă nu am câștigat. Ce înțelegi din fotbal? Ce înțelegi tu din fotbal? Spune-mi! Haide! Vorbim în contradictoriu.”

„În noiembrie și decembrie ați avut probleme cu jucătorii. În iarnă, Rapid și-a făcut echipă.” - a adăugat jurnalistul.

„Băi băiatule, ce înțelegi tu? Noi nu aveam atacant. Am jucat cu Ioniță și Papeau. Nu înțelegi nimic din fotbal! Nu înțelegi nimic! L-am folosit pe Papeau ca «falso nuovo». Cum spuneați voi, care știți fotbal, mai ales tu. Spuneați «falso nuovo»... E greu fără un atacant, o aripă și un mijlocaș. Ce vreți? Acum mă înveți tu fotbal pe mine?” - a spus Bergodi, potrivit GSP.

Mai mult decât atât, italianul a dat de înțeles că așteaptă o decizie din partea clubului după eșecul cu Sepsi.

„Eu sunt antrenor până când clubul decide. Cei din conducere evaluează munca antrenorului. Eu sunt obișnuit ca fanii să-mi ceară demisia. Da, sigur e cel mai greu moment din cariera din România. Putem spune asta.” - a încheiat acesta, potrivit Prima Sport.

Totodată, Cristiano Bergodi a analizat și meciul contra covăsnenilor, precizând că elevii săi au irosit ocazii foarte mari care puteau face diferența.

„A fost un meci incredibil. Am făcut o primă repriză bună, mai ales în primele 30 de minute, când am avut ocazii foarte mari. Am avut ocazii mari și în partea a doua. Parcă mingea nu a vrut să intre în poartă. Dacă dădeam gol, ne făceam meciul mai ușor. E dezamăgire mare.

Echipa a jucat bine în primele 30 de minute. Așa e suporterul rapidist. E normal să se întâmple asta când suporterii sunt supărați. Ei se uită la rezultat. Dar ce putem spune despre un asemenea meci? Dacă nu dai gol în fața porții, e greu. Nici dacă se termina egal nu era corect. Au avut ocazie cu Dumitrescu și apoi ne-au taxat în repriza a doua.

Noi ne-am pierdut și luciditatea în ultimele minute. Băieții și-au pierdut și din încredere. Dacă dădeam gol, sigur meciul era mai ușor. Am avut ocazii mari.

Nu putem vorbi de excluderi din lot acum, la cald. Trebuie să mergem înainte și să încercăm să reglăm lucrurile. Dar nu e ușor, moralul e scăzut. Am făcut lucruri pe care nu trebuia să le facem, am intrat în criză de timp, ne-am grăbit, iar ei ne-au taxat pe final.”

Clasament play-off SuperLiga

1. FCSB – 44 puncte

2. CFR Cluj – 31 p

3. Universitatea Craiova – 31 p

4. Farul – 29 p

5. Rapid – 28 p

6. Sepsi – 27 p

SuperLiga, etapa cu numărul 4 din play-off

Universitatea Craiova - Farul Constanța 1-2

CFR Cluj - FCSB 0-1

Rapid București - Sepsi Sfântu Gheorghe 0-1