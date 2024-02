SuperLiga - Powered by Superbet Duminică, 04 Februarie 2024, 12:20

7

​Dorinel Munteanu a provocat un scandal numindu-i „bronzați” pe unii fani ai Rapidului, după înfrângerea suferită pe stadionul din Giulești, iar antrenorul echipei Oțelul Galați a explicat de ce a făcut acest lucru.

Dorinel Munteanu Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

>> Rapid reacționează după ce Dorinel Munteanu i-a catalogat „bronzați” pe fanii giuleșteni

Dorinel Munteanu: „Nu cred că faptul că le-am zis 'bronzați' e ceva rasist”

După ce a explicat că a fost jignit pe toată durata partidei, Munteanu a afirmat că formularea folosită nu i se pare a fi una cu tentă rasistă.

„Din start, se face o greșeală foarte mare. Dacă vă uitați la interviu și la domnișoara care a luat interviul, mi-a spus de câțiva suporteri, sau așa ziși suporteri, care au fost în spatele băncii de rezerve și tot meciul mi-au aruncat vorbe rele și m-au provocat. Și nu cred că bronzul, faptul că le-am zis 'bronzați', e ceva rasist.

Mai grele sunt cuvintele care mi s-au adresat mie. Nu am fost lăsat să-mi fac meseria. Chiar am făcut apel la arbitrul de rezerve ca să treacă în foaie și să-i potolească. Nu s-a întâmplat absolut nimic.

Am apreciat suporterii Rapidului, am spus că sunt fantastici. Dar, să mă ierte Dumnezeu, așa specimene, ca cele care au stat în spatele băncii de rezerve, nu fac cinste Rapidului. Și dacă le-am spus 'bronzați' nu înseamnă că i-am jignit. Am găsit acest cuvânt ca să fie mai liniștitor...

Am prieteni rapidiști, dar acei oameni și-au arătat răutatea față de mine. După gol au aruncat cu sticle în mine. Asta nu o vede nimeni? Se vede doar că am spus că sunt 'bronzați'? S-au spus multe cuvinte pe care nu le pot reproduce. Am reacționat ca un om normal. Nu am jignit pe nimeni.

Mi se pare o lipsă de respect. Nu pot să-mi dau seama ce au cu mine. Nu sunt ultimul om din România ca să-și bată joc de mine toți. Spun un cuvânt, 'bronzați' și toată lumea îmi sare mie în cap? Ce înseamnă asta?

A spune că un om e 'bronzat'... Ce înseamnă asta? Cu ce l-am jignit? Cu ce am jignit? Dacă spuneți că sunt alb la față sau 'bronzat' trebuie să mă supăr?” - Dorinel Munteanu, la DigiSport.

>> Dorinel Munteanu, derapaj rasist după meciul din Giulești cu Rapid

>> VIDEO SuperLiga: Rapid București, a treia victorie în 2024

Clasament SuperLiga

1. FCSB 50 puncte

2. CFR Cluj 42

3. Rapid București 42

4. Farul Constanța 36

5. Universitatea Craiova 34

6. Sepsi Sf. Gheorghe 33

7. FC Hermannstadt 32

8. Universitatea Cluj 32

9. Petrolul Ploiești 31

10. U Craiova 1948 30

11. Oțelul Galați 28

12. UTA Arad 27

13. Poli Iași 26

14. FC Voluntari 25

15. FC Botoșani 18

16. Dinamo București 16.