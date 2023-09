SuperLiga - Powered by Superbet Sâmbătă, 16 Septembrie 2023, 22:02

Farul Constanța - FCSB este capul de afiș al etapei cu numărul 9 din SuperLiga României. Este primul meci direct dintre cele două după finala din sezonul trecut, în care s-a decis titlul.

Gica Hagi Foto: Inquam Photos / Stefan Constantin

Farul Constanța întâlnește cea mai în formă echipă din SuperLiga României

Farul Constanța primește duminică vizita celor de la FCSB în derby-ul etapei cu numărul 9 din SuperLiga României.

Formația antrenată de Gică Hagi vine după eșecul rușinos cu FC U Craiova 1948 (4-0) și caută al doilea succes consecutiv pe teren propriu în campionat.

Gică Hagi a prefațat la conferința de presă duelul contra vicecampioanei României, care este primul meci direct de după jocul nebun care a decis titlul în sezonul trecut (3-2, FCSB a avut 2-0).

Tehnicianul campioanei en-titre a declarat că această pauză internațională l-a ajutat să pună la punct mai multe aspecte din punct de vedere tehnic și speră că în curând echipa să se ridice la nivelul din sezonul precedent.

„Un meci important în campionat, acasă. Venim după o perioadă foarte aglomerată. Am avut această pauză, s-a muncit foarte bine, am discutat cu cei care au rămas acasă. Acum, cu cei veniți de la lotul național, am discutat și cu ei și ușor, ușor sperăm să revenim la cei care am fost anul trecut, adică să luăm fiecare meci în parte, să ne concentrăm foarte mult, să luptăm și să încercăm să luăm cele trei puncte.

Trebuie să facem cel puțin lucrurile pe care le-am făcut anul trecut. În mare, echipa e aceeași ca anul trecut. Au venit și jucători noi, care trebuie să se adapteze. Vom vedea cine se va adapta. Drumul va fi lung, foarte greu. E total diferit față de anul trecut.

Anul trecut, probabil nimeni nu ne lua în seamă. Acum avem acest statut. Trebuie să jucăm ca anul trecut, cu ambele faze făcut foarte bine, să știm să atacăm, să ne apărăm.

Când era nevoie eram și pragmatici, de aceea am devenit campioni. Din ce am văzut în aceste două săptămâni, am încredere că vom face bine și vom reveni la ce am fost anul trecut. Cu FCSB e un meci dificil, unde trebuie să ne depășim și să facem un meci foarte bun din minutul 1 până în minutul 90.” - a spus „Regele”, potrivit Digi Sport.

Farul Constanța - FCSB va fi transmis în direct pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport 1, dar și LiveBLOG pe HotNews.ro