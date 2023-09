SuperLiga - Powered by Superbet Luni, 11 Septembrie 2023, 19:38

Farul Constanța a făcut anunțul momentului în SuperLiga României, după ce a transmis că brazilianul Rivaldo a devenit noul acționar al campioanei României.

Gheorghe Hagi si jucatorii echipei Farul Constanta Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rivaldo, impresionat de modul cum a decis să se implice Gică Hagi în fotbal după retragere

Farul Constanța a anunțat luni prin intermediul unui eveniment faptul că brazilianul Rivaldo a devenit noul acționar al campioanei României.

Câștigătorul Balonului de Aur din 1999 a acceptat propunerea lui Gică Hagi și a preluat 10% din acțiunile clubului din SuperLiga României.

La conferința de presă unde s-a și anunțat oficial, Rivaldo a dezvăluit ce a apreciat la Hagi și ce l-a determinat să ia această decizie.

„Urmăresc fotbalul românesc de ceva vreme și cunosc destul de bine și campionatul. România a avut mereu jucători foarte buni, a reprezentat o forță în fotbalul românesc mai ales în perioada în care Gheorghe Hagi era jucător.

M-a uimit în urmă cu câțiva ani și, vă spun sincer, nu am fost singurul din fotbalul mondial cu o astfel de reacție, când am aflat de modul în care a decis să se implice în acest fenomen după retragere, mi s-a părut ceva incredibil.

Nu mai auzisem de un fost jucător de o asemenea valoare care să își investească averea pentru o pasiune. Cred că rezultatele pe care le-a reușit au fost răspunsul la toate întrebările...

Investiția total privată de la Farul, baza sportivă, Academia care stă în spatele multor performanțe, rezultatele obținute cu foarte mulți jucători formați aici m-au determinat să fac acest pas și să vin alături de Gheorghe Hagi.

Dacă singur a reușit toate aceste lucruri, să devină de două ori campion având cea mai tânără echipă din Europa, atunci cred că având sprijinul pe care și-l dorește, poate reuși mult mai mult.

Cu viziunea și pasiunea pe care le are, cu experiența pe care și eu o am, sunt convins că vom dezvolta și mai mult performanțele pe care și le dorește întreaga comunitate, pentru că Farul este un club de tradiție, care, în rest, are toate atuurile de a deveni un club mult mai puternic.” - a declarat Rivaldo.