Universitatea Craiova a suferit sâmbătă un eșec rușinos în fața FCSB-ului (3-0), iar prestația formației din Bănie nu a trecut neobservată. Eugen Neagoe, fostul antrenor al oltenilor, a reacționat după acest joc și a avut un mesaj pentru Laurențiu Reghecampf.

Eugen Neagoe Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Eugen Neagoe nu înțelege ce strategie a adoptat Laurențiu Reghecampf cu FCSB

Universitatea Craiova a ajuns la două înfrângeri consecutive în SuperLiga României.

Nu numai că a pierdut două meciuri la rând, ci formația antrenată de Laurențiu Reghecampf nu a marcat niciun gol în confruntările cu Farul Constanța și FCSB.

Dacă în partida de la Ovidiu oltenii au avut ceva ocazii de a marca, în Ghencea, echipa cu pretenții la titlu a fost inexistentă pe teren și a fost dominată la toate capitolele.

Eugen Neagoe, fostul antrenor al Universității Craiova, a analizat prestația foștilor săi elevi și l-a criticat indirect pe Laurențiu Reghecampf pentru strategia adoptată la derby-ul cu FCSB, pe care el nu a înțeles-o.

„Nu știu ce s-a întâmplat, ce strategie a fost la acest joc. Eu am jucat de 3 ori cu FCSB și în toate partidele am avut momente foarte bune, posesie, am controlat partidele.

Inclusiv la București, unde am făcut de două ori 1-1. Aseară nu știu ce s-a întâmplat. Aceeași desfășurare a fost și cu Farul. Eu pot să spun de perioada mea la Craiova, noi nu am pierdut așa categoric, cu 3-0.

Noi dominam adversarii, ratam foarte multe ocazii. Mă repet, noi am fost peste FCSB, inclusiv la meciul de la Craiova, în care ne-au bătut. Chiar ei au recunoscut că au câștigat cu mare noroc.

Nu am pierdut jocuri la Craiova de maniera, eu pot să vorbesc de perioada mea. A văzut toată lumea ce s-a întâmplat aseară. FCSB a câștigat cu o ușurință dezarmantă.” - a declarat Eugen Neagoe, potrivit iamsport.ro.