Vineri, 28 Iulie 2023, 21:29

FC U Craiova 1948 a ajuns la 3 înfrângeri consecutive după 3 etape disputate. Vineri, oltenii au pierdut incredibil în fața Universității Cluj (3-4), în urma unui meci în care oltenii au condus cu 2-1 și 3-2.

Nicolae Dica Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

FC U Craiova 1948 - Universitatea Cluj 3-4, în etapa 3 din SuperLiga României

La al doilea meci pe banca oltenilor, Nicolae Dică nu a avut parte de noroc în fața Universității Cluj.

După ce au fost conduși în prima repriză, gazdele au revenit grație dublei lui Aurelian Chițu în repriza secundă și chiar au condus și cu scorul de 3-2, însă în zadar.

Insistența ardelenilor a fost una incredibilă, iar Universitatea Cluj a reușit să smulgă toate cele 3 puncte.

La finalul disputei, Nicolae Dică s-a arătat dezamăgit de rezultat și a avut un mesaj pentru elevii săi.

„Prima repriză a fost una în care am dominat. Îmi doresc ca jucătorii să aibă mai multe realizări. La primul lor șut pe poartă am primit gol.

În repriza a doua am intrat bine în joc. La 3-2 am transmis să fim agresivi, compacți. Din păcate, am pierdut jocul. Am avut o atitudine ok, dar vreau mai mult. Vreau mai multă reacție, după pierderea mingii.

Ofensiv, marcăm. Trebuie să acționăm ca o echipă. Nu am reușit să luăm nici măcar un punct. Primim goluri foarte ușor.

Am primit goluri foarte ușor. Trebuie să ne gândim ce avem de făcut pe viitor. Chipciu și Nistor au fost jucătorii importanți pentru ei.

Chițu a marcat două goluri, nu e rolul lui acolo, dar a reușit să marcheze.

Foarte puțin (n.r. 0 puncte în clasament). Trebuie să ne trezim rapid. Important e să analizăm ce am făcut greșit, ce am făcut bine.

A fost decizia mea să-l schimb pe Albu. Cred că am făcut-o bine. Deocamdată rămâne (n.r. Asamoah). Dacă va pleca, vom vedea. Ne vom baza pe el.” - a declarat acesta, potrivit Digi Sport.