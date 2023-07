SuperLiga - Powered by Superbet Sâmbătă, 15 Iulie 2023, 21:25

Farul Constanța a început cu dreptul noul sezon din SuperLiga României și s-a impus la limită în fața celor de la Hermannstadt, scor 1-0.

Gheorghe Hagi Foto: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Farul, pregătită de duelul cu Sheriff din UEFA Champions League

Campioana en-titre a câștigat în runda inaugurală la Sibiu și a acumulat primele 3 puncte din acest sezon.

Chiar dacă au folosit foarte multe rezerve, constănțenii s-au impus grație golului înscris de Constantin Grameni.

La finalul disputei, Gică Hagi a tras concluziile cu privire la partida jucată la Sibiu, dar a vorbit și despre returul din turul 1 preliminar al UEFA Champions League, cu Sheriff Tiraspol.

„Am câștigat. Am avut noroc, trebuie să recunoaștem, am jucat fotbal cât am putut la momentul ăsta. Ușor, ușor ne adaptăm. Am câștigat, atât, trei puncte, restul contează mai puțin.

Am venit să scoatem rezultat, avem mult de muncă, trebuie să facem față pe toate fronturile, nu stăm să ne gândim prea mult la victoria aceasta, trebuie să ne pregătim pentru meciul următor, mergem la București, reunim lotul și plecăm.

Jucăm aceleași principii, trebuie să intre în jocul nostru, cei care au fost anul trecut nu există dubii în cazul lor. Dina e Dina, el e Boloni, cum am zis, un mijlocaș foarte bun, citește jocul, îl simte, are o tehnică bună și încă nu e, a făcut cinci antrenamente. Pe drum la București mă duc cu mașina, am timp 4-5 ore să analizez, să evaluez și să ne pregătim.

Mă gândesc să joace Larie, să înceapă, dar vom vedea. Mi-a zis că fizic încă nu e, dar vedem, el aduce altceva. De aceea am luat mai mulți jucători, am plecat în pregătire cu 33 de jucători, trei pe post, ușor ușor unim grupul, vestiarul, încercăm să facem lucrurile.

E ceva nou pentru noi, Farul nu a avut experiența asta, sperăm să o ducem.” - a transmis acesta, potrivit Digi Sport.