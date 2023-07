SuperLiga - Powered by Superbet Vineri, 07 Iulie 2023, 20:18

0

Farul Constanța a câștigat titlul la capătul unui sezon fantastic, iar constănțenii au reușit să își adjudece trofeul chiar la Ovidiu, în urma unui meci de poveste cu FCSB (3-2). Campioana en-titre are emoții înaintea primului test al sezonului, având foarte mulți jucători indisponibili.

Gica Hagi Foto: Inquam Photos / Stefan Constantin

Farul va întâlni Sepsi Sfântu Gheorghe în Supercupa României

Farul Constanța și Sepsi Sfântu Gheorghe se întâlnesc sâmbătă pe stadionul Ilie Oană din Ploiești în Supercupa României.

Este primul test al noului sezon pentru ambele formații, acestea jucând și în competițiile europene.

Covăsnenii nu au mai câștigat împotriva Farului din 12 decembrie 2021 (1-0), dar speră să spargă blestemul cu Liviu Ciobotariu pe banca tehnică.

Gică Hagi, antrenorul campioanei României, este destul de încrezător înaintea disputei cu Sepsi, deși echipa a câștigat un singur meci în perioada de pregătire din această vară.

Totuși, Hagi a subliniat că nu se va putea baza pe destul de mulți jucători în confruntarea de la Ploiești.

„Sunt înaintea unui nou sezon, am multe gânduri pentru că ne așteaptă două luni și jumătate foarte grele. Am făcut lucruri extraordinare anul trecut, ceva incredibil, am câștigat campionatul și e ceva nou pentru noi să jucăm atâtea meciuri în perioada iunie-iulie.

Din păcate, încă din prima zi am avut jucători indisponibili, care nu au fost cu noi din cauza accidentărilor, au rămas destui acasă. Chiar dacă rezultatele n-au fost așa de bune în amicale, cred c-a fost o șansă pentru mine să îmi cunosc mai bine jucătorii tineri și cei nou-veniți.

Sunt multe lucruri de făcut, începem să jucăm din trei în trei zile și sperăm să facem față. La acest meci, din păcate, avem anumiți jucători accidentați, șapte nu vor fi cu noi.

În rest, încredere avem. Obiectivul nostru este de a ne lupta iar cu cele mai bune echipe din România, chiar dacă în plan financiar sau administrativ nu suntem la nivelul lor.

Am fost o surpriză plăcută a campionatului, încercăm să intrăm în play-off, iar legat de meciul de mâine, orice finală se câștigă, nu se joacă. Sepsi are un antrenor cu experiență, care cunoaște campionatul, va fi un meci în care cele două echipe vor juca fotbal.

Eu nu știu ce înseamnă avantaj sau dezavantaj, voi încerca să găsesc soluții, să fim noi, să dominăm. Avem o identitate și trebuie să continuăm cu ea, indiferent de câți jucători avem disponibili.

Nu-mi place să mă plâng, chiar dacă trebuie să vă anunț că au rămas la Constanța Larie, Băluță, Mateus, Benchaib, Carnat și alți doi care s-au accidentat la antrenament. E greu, dar găsim soluții.” - a transmis Gică Hagi, potrivit Digi Sport.