Duminică, 04 Iunie 2023, 23:57

Mircea Rednic a revenit în fotbalul românesc și deși nu a reușit să o salveze pe UTA direct de la retrogradare, a făcut-o totuși după barajul disputat în compania celor de la Gloria Buzău.

Mircea Rednic Foto: VIRGINIE LEFOUR / AFP / Profimedia

Mircea Rednic și riscul asumat atunci când a preluat-o pe UTA

La finalul partidei retur, câștigată de UTA pe teren propriu cu scorul de 5-1, antrenorul Mircea Rednic și-a felicitat jucătorii pentru că nu și-au dezamăgit suporterii.

„Am avut emoții până ne-am așezat mai bine în teren. Sunt foarte fericit. Îi felicit pe jucători că au înțeles mesajul meu, să nu-i dezamăgim pe suporteri. Ne-au oferit un sprijin important azi. Sunt multe lucruri de pus la punct, nu vreau să vorbesc acum, e moment așa important, frumos.

Mi se pare normal să fie plecări și veniri. Când am venit am avut o ușoară teamă. Începeau iar 'Rednic e depășit', 'pe unde a fost nu a făcut treabă'. Mi-am asumat un risc, că am zis că nu mai preiau echipe din mers.

În niciun caz nu trebuie să mai ajungem în această situație. Ați văzut ce s-a întâmplat la celălalt meci de baraj (n.r. la Dinamo - FC Argeș). Condițiile de aici trebuie să se transpună în rezultate mai bune. Acum eu o să fac lotul, pregătirea, iar responsabilitatea mea o să fie sută la sută” – a declarat Mircea Rednic, pentru DigiSport.