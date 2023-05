SuperLiga - Powered by Superbet Luni, 29 Mai 2023, 23:57

Dinamo București este aproape de promovarea în SuperLigă, după ce a câștigat prima manșă a barajului cu FC Argeș, scor 6-1, dar antrenorul Ovidiu Burcă nu s-a arătat euforic după partidă.

Ovidiu Burca Foto: Inquam Photos / Stefan Constantin

Ovidiu Burcă solicită echilibru și intensitate maximă la partida retur

Chiar dacă FC Argeș ar avea nevoie de o minune – o victorie la cinci goluri diferență pentru a trimite meciul în prelungiri la retur – antrenorul dinamoviștilor nu consideră că echipa sa este deja calificată.

Mai mult, tehnicianul le cere jucătorilor săi să rămână cu picioarele pe pământ și speră să gestioneze corespunzător succesul de luni.

„Nu aș fi crezut. Scorul e unul la care nu m-am gândit înainte de meci. Azi, toate au mers bine, am avut și puțin noroc. E o seară frumoasă, dar a trecut doar prima parte, mai avem returul. Trebuie să rămânem echilibrați, cu picioarele pe pământ.

Din exterior, lucrurile par simple. Cred că voi avea o săptămână destul de dificilă. În fotbal, succesul e cel mai greu de gestionat. Fac un apel către băieți să rămânem echilibrați, cu picioarele pe pământ, pentru că încă nu am realizat nimic.

A fost o seară frumoasă. Mă bucură că oamenii au venit alături de noi, toată lumea a plecat fericită. E lucrul cel mai important. Mai avem un retur care nu va fi deloc ușor. Au și ei orgoliu, sunt niște jucători care au CV-uri importante. La nivelul Ligii 1, sunt multe echipe care și i-ar dori. Trebuie să fim atenți.

Mă bucură faptul că oamenii vin alături de noi. Există o stare de spirit extraordinară în jurul echipei, pe care am obținut-o cu foarte multă trudă. Trebuie să rămânem ponderați, mai avem încă un pas.

A fost un început extrem de dificil, dar nu aș vrea să tragem o concluzie acum, trebuie să mai aștept o săptămână. Una peste alta, am format o stare de spirit fără de care o echipă nu poate funcționa. M-a bucurat atitudinea lor, faptul că joacă din ce în ce mai dezinvolți, cu din ce în ce mai mult curaj. Sunt lucruri pe care nu le-am văzut atunci când am venit.

Echipa a progresat de la săptămână la săptămână, chiar dacă uneori nu am ieșit de pe teren cu rezultatul dorit. Am suferit după înfrângeri, am făcut analize și nu am cedat niciodată. Suntem aproape de prima ligă după acest scor. Aș vrea să le pot băga în cap jucătorilor că meciul începe de la 0-0. Trebuie să începem la intensitate maximă, mai avem un pas.

Știu ce vorbesc, e o săptămână complicată, trebuie să gestionez o stare de euforie incredibilă, dar cred că toți sunt cu picioarele pe pământ” – a declarat Ovidiu Burcă, pentru DigiSport.

Partida retur a barajului pentru menținere/promovare în SuperLigă, dintre FC Argeș și Dinamo, va avea loc sâmbătă 3 iunie, pe stadionul din Pitești.