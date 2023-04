SuperLiga - Powered by SUPERBET Sâmbătă, 08 Aprilie 2023, 23:56

Universitatea Craiova încă este în căutarea primului succes din play-off. Oltenii au remizat cu FCSB și CFR Cluj, iar sâmbătă seară au pierdut în fața liderului Farul Constanța (3-2), asta deși au condus de două ori.

Eugen Neagoe Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Universitatea Craiova, probleme de lot după ce mai mulți jucători s-au accidentat

Problemele de lot i-au dat mari bătăi de cap lui Eugen Neagoe în duelul de la Ovidiu, dar chiar și asa oltenii au făcut un meci destul de bun.

Elvir Koljic și George Cîmpanu au marcat golurile oltenilor, însă nu a fost suficient pentru ca Universitatea Craiova să ia măcar un punct din deplasarea cu Farul Constanța.

La finalul partidei, antrenorul Universității Craiova a vorbit despre ce l-a nemulțumit în jocul elevilor săi, dar și despre problemele de lot cu care se confruntă.

„Am început ambele reprize foarte bine. Un joc spectaculos, am condus, din păcate am făcut niște cadouri foarte mari și am primit mai multe goluri decât am marcat.

Nu trebuia să se întâmple lucrul ăsta, dar ăsta e fotbalul. Am făcut greșeli foarte mari, mulți jucători nu au fost la nivelul pe care mi l-aș fi dorit.

Când pierzi mingea cu ușurință, ești prins desfăcut. E foarte greu, vom discuta. Am vorbit puțin cu băieții după joc, dar e la cald, nu puteam discuta foarte mult.

N-am știut să gestionăm, să pasăm. Ne-am speriat, nu știu de ce. Avem jucători foarte valoroși.

Întotdeauna am vorbit doar de următorul joc (n.r. întrebat dacă Universitatea Craiova a ieșit din lupta la titlu), cred că nu m-ați auzit. Și acum facem la fel, ne gândim la următorul. Trebuie să ne refacem, să revină și accidentații.

Dacă Farul e pe primul loc, cu siguranță merită. Toate echipele de pe podium sunt valoroase.” - a spus Eugen Neagoe, potrivit Digi Sport.

Clasament play-off SuperLiga

1 Farul Constanța 39p

2 CFR Cluj 34p

3 FCSB 33p

4 Universitatea Craiova 29p

5 Rapid București 28p

6 Sepsi Sfântu Gheorghe 21p