​Universitatea Craiova și CFR Cluj se întâlnesc în Bănie în derby-ul etapei cu numărul 2 din play-off-ul SuperLigii. În cazul unui succes, ardelenii pot egala liderul Farul Constanța, care a remizat sâmbătă seară în duelul cu Rapid București, scor 1-1. Partida este LiveBlog pe HotNews.ro și în direct pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport 1.

Dan Petrescu Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Universitatea Craiova - CFR Cluj, de la ora 21:00 în etapa 2 din play-off-ul SuperLiga

Echipele de start:

Universitatea Craiova: L. Popescu - Ș. Vlădoiu - G. Zajkov - R. Silva - B. Nchama - V. Screciu - A. Mateiu - A. Ișfan - Ș. Baiaram - A. Ivan - J. Markovic.

Antrenor: Eugen Neagoe

CFR Cluj: S. Scuffet - C. Manea - A. Burcă - Y. Matias - C. Braun - C. Deac - L. Cvek - K. Muhar - E. Krasniqi - A. Maglica - D. Bîrligea.

Antrenor: Dan Petrescu