SuperLiga - Powered by SUPERBET Miercuri, 01 Martie 2023, 23:23

HotNews.ro

0

Rapid a reușit în prelungiri victoria la Botoșani, după ce fusese egalată în minutul 90, iar antrenorul Adrian Mutu a descris cum a trăit ultimele secvențe ale meciului.

Adrian Mutu Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dragoș Grigore, arma secretă a lui Mutu

Tehnicianul Rapidului a dezvăluit că autorul golului victoriei, marcat cu o execuție spectaculoasă din foarfecă, nu trebuia să fie în lot pentru această partidă.

„Chiar vorbeam cu Dragoș Grigore, îi spuneam că nu trebuia să fie nici în lot. M-am răzgândit în ultimul moment și a fost bine. Am trecut de la agonie la extaz într-un minut și a fost bine. Mă bucur că am câștigat acest meci, pe un teren greu.

Am întâlnit o echipă bună. Am fost puțin frustrat, e normal când iei un gol în minutul 90, dar speranța moare ultima, am sperat.

Papeau a fost călcat când a sărit la cap, a intrat bine, a dat pasa la golul doi. Mă bucur că cei care au intrat și-au adus aportul.

Trebuie să fim toți conectați. Asta vrem, să ajungem cât mai sus, asta sperăm. Urmează un meci complicat cu Hermannstadt, o echipă periculoasă, a declarat după partidă Adrian Mutu, pentru Digisport.

În etapa a 29-a a SuperLigii, Rapid va întâlni pe teren propriu Hermannstadt, sâmbătă, de la ora 20:00.