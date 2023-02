SuperLiga - Powered by SUPERBET Joi, 02 Februarie 2023, 23:42

Ultima clasată din SuperLigă, CS Mioveni, a început sezonul de primăvară cum nu se poate mai bine. Cu antrenor nou și numeroase transferuri, argeșenii speră în salvarea de la retrogradare.

Nicolae Dica Foto: Kieran Cleeves / AP / Profimedia

Marcos Pedroso, sub comanda lui Nicolae Dică

CS Mioveni avea o singură victorie în 21 de partide, până la venirea lui Nicolae Dică. Cu fostul antrenor al celor de la FCSB pe bancă, lanterna roșie a reușit să câștige ambele partide disputate în 2023.

După ce i-a transferat deja pe Bogdan Rusu, Alexandru Greab, Shaquill Sno, Dylan Mboumbouni, Amine Benchaib, Brent Lepistu și Amdou Diallo, Mioveni s-a întărit și cu fostul jucător al lui Gheorghe Hagi la Viitorul, Maroc Pedroso.

„Mulțumesc celor de la Mioveni că sunt aici. Când am auzit că mă vor am vorbit cu foști colegi și mi s-au spus lucruri bune despre echipă. Eu am mai jucat aici și cunosc campionatul. Vreau să câștig fiecare meci.

Am fost cu Viitorul în play-out și apoi am ajuns să jucăm barajul de Conference League!” a declarat Pedroso, pentru site-ul oficial al clubului.

CS Mioveni ocupă locul 16 în clasamentul SuperLigii, cu 15 puncte acumulate.