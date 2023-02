SuperLiga - Powered by SUPERBET Miercuri, 01 Februarie 2023, 19:55

Perioada de mercato în campionatele puternice s-a terminat în ultima zi a lunii ianuarie, iar Rapid putea vinde un jucător în Belgia, pe ultima sută de metri. Tratativele au picat, iar fotbalistul a precizat motivele.

Rapid si jucatorii sai Foto: Inquam Photos / Vali Marin

Antonio Sefer, nemulțumit de salariul oferit de Zulte Waregem

Rapid și Zulte Waregem au ajuns la un acord pentru transferul lui Antonio Sefer, clubul belgian oferind 700.000 de euro pentru mijlocaș.

În ultimele ore ale perioadei de mercato, Sefer nu a ajuns la un acord în privința salariului și a preferat să rămână în Giulești.

„M-am sfătuit cu clubul, pentru că nu am agent. Suma oferită era prea mică, era apropiat de ce câștig la Rapid și din cauza asta nu am plecat. Au fost negocieri până la 12 noaptea, am vorbit cu antrenorul, cu directorul de acolo, mă vor foarte mult.

Vor mai fi discuții pe viitor, din ce mi-au spus ei și probabil voi pleca în vară. Da, de ei e vorba (n.r.: e vorba de Zulte Waregem). Ei mă vor în continuare. Am vorbit până la 12 noaptea și cu directorul sportiv de acolo, ei mă vor foarte mult și au spus că vom ține legătura.

Eu le țin pumnii să rămână în prima ligă și sper la vară să fac pasul. M-am consultat cu clubul și clubul a zis că îmi va fi alături indiferent de ce decizie voi lua.

Mi-a spus să nu mă grăbesc pentru că timpul era extrem de scurt, nu puteam să ne decidem atât de repede. Au venit cu oferta, trebuia să mă grăbesc, aveam un avion la 5, iar după aia la 9. Eram presat de timp pentru a semna. M-au sfătuit și ei, m-au ajutat și au zis că sigur voi avea altceva în vară”, a declarat Sefer pentru Digisport.

Zulte Waregen ocupă poziția a 16-a în clasamentul primei ligi din Belgia, primul retrogradabil, cu 20 de puncte acumulate după 23 de etape.