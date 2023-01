SuperLiga - Powered by SUPERBET Marți, 17 Ianuarie 2023, 23:27

Rapid nu a efectuat până acum niciun transfer în perioada de mercato din iarnă. Deși conducerea a anunțat că vor alege atent jucătorii doriți, există și o interdicție impusă de FIFA pentru neachitarea unei datorii.

Rapid si jucatorii sai Foto: Inquam Photos / Vali Marin

Rapid va achita 800.000 de euro către Daniel Paulista

Totuși, acționarul Victor Angelescu a anunțat că datoria către fostul jucător Daniel Paulista se va plăti, iar clubul se va întări cu doi jucători, conform Digisport.

„Suma se va plăti săptămâna asta. Banii îi avem, urmează plata. Sperăm să rezolvăm primul transfer în următoarele zile. Grozav era unul dintre cele două, dar a picat. Vreau să transferăm pe partea ofensivă. Nu a avut nicio legătură interdicția cu ce transferuri facem noi”, a declarat Victor Angelescu.

Adrian Mutu pleacă la Salernitana doar dacă se achită clauza

Antrenorul Adrian Mutu se află pe lista clubului din Serie A Salernitana, dar conducerea Rapidului anunță că acesta nu va pleca decât în anumite condiții.

„N-am vorbit nimic. Am auzit doar din presă și am fost întrebat, dar nu am avut nicio discuție. Sincer vă spun, nu știu dacă e real sau nu, am aflat și noi din presă. Nu am avut niciun contact cu clubul de acolo, nu știu să vă zic mai multe, nu cred că se pune problema plecării.

Contractul e destul de clar, are clauză de reziliere. Dacă îi plătește cineva clauza și vrea să plece, e liber să o facă", a anunțat Angelescu, în direct la Digisport.