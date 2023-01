SuperLiga - Powered by SUPERBET Sâmbătă, 14 Ianuarie 2023, 19:24

HotNews.ro

0

După o perioadă de tatonări, fostul antrenor de la FCSB, Nicolae Dică, a acceptat să preia banca tehnică a „lanternei roșii” din SuperLigă, CS Mioveni, debutând într-un meci amical terminat la egalitate, 1-1, împotriva celor de la U Craiova 1948.

Nicolae Dica Foto: Kieran Cleeves / AP / Profimedia

Nicolae Dică, încrezător în șansele Mioveniului

La prezentarea oficială, fostul internațional a vorbit despre noua provocare din cariera sa de antrenor.

„Nu am nimic de demonstrat după nicio perioadă, pentru că eu știu ce am făcut pe unde am fost. Îmi demonstrez mie în fiecare zi, vreau să fiu mai bun și în fiecare zi muncesc pentru asta. Îmi place presiunea. Și ca jucător, și ca antrenor.

Știu că mă așteaptă o perioadă dificilă, grea, dar sunt pregătit. Mă bucur că s-au gândit la mine, că au avut răbdare să mă aștepte pentru că au fost niște condiții pe care le-am pus. În momentul în care s-au îmdeplinit o parte dintre ele, cea financiară și cea cu jucătorii, am decis să vin.

Nimeni nu ne dă nicio șansă, noi vom încerca. Chiar asta mi-a spus domnul primar încă de la prima discuție”, a declarat antrenorul, conform Digisport.

CS Mioveni și U Craiova 1948 au remizat într-un meci amical

La scurt timp după prezentarea oficială, Nicolae Dică a debutat pe banca noii echipe.

CS Mioveni și U Craiova 1948 au remizat, scor 1-1, după golurile marcate de Nicolae Carnat în minutul 17 și Ricardo Grigore în prelungirile primei reprize.