​CM Snooker: Mark Williams, în sferturi după ce a trecut de John Higgins

Galezul a controlat partida de la început până la final și s-a impus cu scorul de 13-7.





În sferturi, Mark Williams (12 mondial) se va duela cu învingătorul partidei dintre Mark Selby (4 mondial) și Mark Allen (13). După prima sesiune, englezul Selby conduce cu 6-2.

De la ora 12:00



Stuart Bingham vs Jamie Jones

David Gillbert vs Judd Trump

Campionatul Mondial de Snooker se desfășoară între 17 aprilie și 3 mai la Sheffield. Organizatorii vor permite treptat prezența spectatorilor în tribune, urmând ca la marea finală Crucible să funcționeze la o capacitate de 100%.





Meciurile de la CM snooker sunt în direct pe Eurosport.





Numărul fanilor prezenți la Crucible va crește treptat, odată cu înaintarea în competiție:





Turul I: Incinta va fi ocupată la 33% din capacitate.





Turul II: 50% din capacitate.





Sferturi și semifinale: 75% din capacitate.





Finala: 100% din capacitate.

