CM Snooker: Ronnie O'Sullivan risipește un avantaj important împotriva lui Anthony McGill

A pornit foarte bine meciul din optimile CM de Snooker și s-a desprins relativ rapid la 4-1. Ronnie O'Sullivan a dat însă senzația că s-a relaxat prematur, iar Anthony McGill nu l-a iertat și a revenit în partidă.

Campion mondial en-titre, Ronnie și-a bucurat fanii în momentul în care a pus trei frame-uri diferență între el și adversar. Totul mergea în favoarea sa, iar sesiunea părea că va fi trecută în avantaj de partea celui supranumit "The Rocket".



Nu avea însă să se întâmple așa: O'Sullivan a ratat bile relativ ușoare pentru standardele sale și i-a permis lovitură cu lovitură lui McGill să revină în meci.



Cursa de revenire a scoțianului a devenit completă odată cu câștigarea celui de-al patrulea frame (al treilea consecutiv).



Avantajul lui Ronnie s-a evaporat, iar prima sesiune a duelului din optimi s-a încheiat nedecis, scor 4-4. Partida va fi reluată vineri.



Reamintim că în această fază a competiției se dispută după sistemul cel mai bun din 25 de frame-uri, adică primul la 13.

No 147 for Anthony McGill, but a 4-4 scoreline should delight the 2020 semi finalist #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/u82zavoGba — World Snooker Tour (@WeAreWST) April 22, 2021





Ronnie O'Sullivan (2) vs Anthony McGill (16) 4-4

Stuart Bingham (18) vs Jones Jam (69)

Neil Robertson (3) vs Jack Lisowski (14)

John Higgins (5) vs Mark Williams (12)

Mark Allen (13) vs Mark Selby (4) / Kurt Maflin (25)

Barry Hawkins (11) vs Kyren Wilson (6)

Yan Bingtao (10) vs Shaun Murphy (7)

Judd Trump (1) vs David GIlbert (15).





Campionatul Mondial de snooker se desfășoară între 17 aprilie și 3 mai la Sheffield. Organizatorii vor permite treptat prezența spectatorilor în tribune, urmând ca la marea finală Crucible să funcționeze la o capacitate de 100%.



Meciurile de la CM snooker sunt în direct pe Eurosport.