​VIDEO Roland Garros: Stan "The Man" Wawrinka se impune în meciul anului și se califică în sferturi / Victorie în fața lui Stefanos Tsitsipas, după cinci ore și nouă minute de joc

Statistica meciului Wawrinka vs Tsitsipas:





Ași: 16-3

Duble greșeli: 3-6

Lovituri câștigătoare: 61-61

Erori neforțate: 55-48

Puncte câștigate cu primul serviciu: 71% (91/128) - 74% (92/123)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 51% (40/78) - 47% (28/59)

Puncte de break câștigate: 30% (4/13) - 18% (5/27)

Puncte câștigate la fileu: 70% (22/31) - 68% (50/73)

Total puncte câștigate: 193 - 195

Durata partidei: 5h 09 min.

Everything on the line.



Tsitsipas holds on to take the second set 7-5.



\uD83C\uDFBE https://t.co/YBfhOfEkVk#RG19 pic.twitter.com/PaYkAEx7Aw — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2019

Wawrinka și-a ridicat nivelul în momentele importante, a salvat nu mai puțin de opt mingi de break în setul decisiv (22 din 27 pe toată durata partidei), a fost mai calm pe final, a câștigat ultimul punct în urma unei decizii venite din scaun (arbitrul a coborât pentru a confirma că lovitura a fost în teren) și a obținut o victorie care confirmă că "Stanimal" a revenit.Meciul dintre Stan Wawrinka și Stefanos Tsitsipas a fost al 47-lea din Era Open care a depășit cinci ore de joc. Acesta a fost al patrulea cel mai lung meci din istoria Roland Garros (cel mai lung a avut loc în 2004, între Fabrice Santoro și Arnaud Clement).