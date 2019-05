În faza următoare, Roger Federer îl va înfrunta pe învingătorul dintre francezul Nicolas Mahut (252 ATP) și argentinianul Leonardo Mayer (68 ATP).



Another Milestone ✅@rogerfederer becomes the first to reach the Roland-Garros men’s singles round of 16 for a 14th time as he sails past Casper Ruud 6-3 6-1 7-6(8).#RG19 pic.twitter.com/FIHDQn6zWr