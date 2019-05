Roland Garros: Primele meciuri din turul trei au loc vineri - Goffin vs Nadal, Wawrinka vs Dimitrov și Muguruza vs Svitolina, duelurile zilei

Ziua de vineri aduce primele confruntări din turul trei la Roland Garros. Printre cele mai interesante dueluri ale zilei se găsesc David Goffin (27) vs Rafael Nadal (2), Stan Wawrinka (24) vs Grigor Dimitrov sau Garbine Muguruza (19) vs Elina Svitolina (9). Tot vineri vor putea fi văzuți la treabă Roger Federer, Stefanos Tsitsipas, Karolina Pliskova sau Sloane Stephens.





Programul zilei de vineri la Roland Garros, principalele arene:





Arena Philippe-Chatrier





P. Martic (31) - Karolina Pliskova (2)

M. Klizan - L. Pouille 7-6(7/4), 2-6, 6-3, 3-1 (întrerupt din cauza întunericului)

G. Muguruza (19) - E. Svitolina (9)

D. Goffin (27) - R. Nadal (2)

S. Tsitsipas - F. Krajinovic



Arena Suzanne-Lenglen





E. Mertens (20) - A. Sevastova (12)

C. Ruud - R. Federer (3)

S. Stephens (7) - P. Hercog

S. Wawrinka (24) - G. Dimitrov



Arena Simonne-Mathieu





M. Vondrousova - C. Suarez Navarro (28)

P. Carreno Busta - B. Paire

N. Mahut - L. Mayer

J. Konta (26) - V. Kuzmova



Programul sportivilor români:





Terenul 6





Marius Copil / Rohan Bopanna (India) - Benjamin Bonzi (Franța) / Antoine Hoang (Franța) - al treilea meci de pe acest teren, va începe după ora 15:00 (ora României) / Turul II.







Terenul 9





Horia Tecău / Jean Julien Rojer (Olanda) - Ricardas Berankis (Lituania) / Yoshihito Nishioka (Japonia) - al treilea meci de pe acest teren, va debuta după ora 15:00 / Turul II.







Click aici pentru a vedea programul complet al zilei de vineri de la Roland Garros.





Competiția de la Roland Garros poate fi urmărită în România în direct pe Eurosport (1, 2 și pe Eurosport Player) și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.