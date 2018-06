​Roland Garros: Krejcikova şi Siniakova au câştigat proba de dublu

​Perechea cehă Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova, cap de serie numărul 6, a câştigat, duminică, proba de dublu feminin din cadrul turneului de la Roland Garros.

Krejcikova şi Siniakova au învins în finală cuplul japonez Eri Hozumi/Makoto Ninomiya, scor 6-3, 6-3.



La dublu masculin s-au impus francezii Pierre-Hugues Herbert şi Nicolas Mahut, de asemenea cap de serie 6, scor 6-2, 7-6 (4) cu austriacul Oliver Marach şi croatul Mate Pavic. Finala a avut loc sâmbătă.



Proba de simplu feminin a fost câştigată sâmbătă de Simona Halep, scor 3-6, 6-4, 6-1 cu americanca Sloane Stephens.



La simplu masculin se întâlnesc, astăzi, Rafael Nadal (Spania, cap de serie 1) şi Dominic Thiem (Austria, cap de serie 7).







\uD83D\uDE18\uD83C\uDFC6



Congratulations to our newly crowned women's doubles champions, Barbora Krejcikova and Katerina Siniakova! #RG18 pic.twitter.com/xZ2goI9B3X