​Roland Garros: Vineri se stabilesc finaliștii probei de simplu masculin - Programul zilei

​Turneul de la Roland Garros își va afla astăzi finaliștii probei de simplu masculin. Disputa dintre Marco Cecchinato și Dominic Thiem va deschide ziua de tenis pe arena Philippe-Chatrier, de la ora 14:00. Pe cea mai mare arenă din complexul Grand Slam-ului de la Paris vor putea fi văzuți apoi Rafael Nadal și Juan Martin del Portro.







Programul zilei de vineri la Roland Garros:







Arena Philippe-Chatrier







De la ora 14:00





Marco CECCHINATO (ITA) vs Dominic THIEM (AUT)[7]



Nu înainte de ora 16:30





Rafael NADAL (ESP) [1] vs Juan Martin DEL POTRO (ARG) [5]



Arena Suzanne-Lenglen





De la ora 12:00



Mansour BAHRAMI (FRA) & Fabrice SANTORO (FRA)

vs Arnaud BOETSCH (FRA) & Pat CASH (AUS)



Nu înainte de 13:30





Feliciano LOPEZ (ESP) & Marc LOPEZ (ESP) [12]

vs Oliver MARACH (AUT) & Mate PAVIC (CRO) [2]



Eri HOZUMI (JPN) & Makoto NINOMIYA (JPN)

vs Hao-Ching CHAN (TPE) & Zhaoxuan YANG (CHN) [8]



Barbora KREJCIKOVA (CZE) & Katerina SINIAKOVA (CZE) [6]

vs Andrea SESTINI HLAVACKOVA (CZE) & Barbora STRYCOVA (CZE) [2]