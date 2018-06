Roland Garros: Meciul Simona Halep vs Elise Mertens se va disputa luni, de la ora 12:00

Partida dintre Simona Halep (1 WTA) și Elise Mertens (Belgia, 16 WTA) se va disputa luni, de la ora 12:00 (ora României), conform programului anunțat de organizatori. Miza confruntării de pe arena Philippe-Chatrier va fi calificarea în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros, al doilea de Grand Slam al anului.





Singura întâlnire dintre Halep și Mertens a avut loc chiar în acest an, în turul doi de la Madrid, unde liderul mondial s-a impus cu 6-0, 6-3.





Programul zilei de luni:





Arena Philippe-Chatrier (meciurile încep la ora 12:00)





Simona HALEP (ROU) [1] vs Elise MERTENS (BEL) [16]

Rafael NADAL (ESP) [1] vs Maximilian MARTERER (GER)

Serena WILLIAMS (USA) vs Maria SHARAPOVA (RUS) [28]

Marin CILIC (CRO) [3] vs Fabio FOGNINI (ITA) [18]



Arena Suzanne-Lenglen (meciurile încep la ora 12:00)





Diego SCHWARTZMAN (ARG) [11] vs Kevin ANDERSON (RSA) [6]

Angelique KERBER (GER) [12] vs Caroline GARCIA (FRA) [7]

John ISNER (USA)[9] vs Juan Martin DEL POTRO (ARG) [5]

Garbiñe MUGURUZA (ESP) [3] vs Lesia TSURENKO (UKR)