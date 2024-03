Pariuri - Powered by Superbet Vineri, 29 Martie 2024, 16:05

Primăvara începe să își intre serios în drepturi, trecem la ora de vară, dar pentru fanii fotbalului, ora exactă se dă tot de pe teren. Weekendul acesta, două partide atrag atenția în mod deosebit: Clasicul Germaniei și Clasicul Franței. Tu cu cine ții?

Un festin pentru iubitorii fotbalului

Sâmbătă de la 19:30, Bayern primește vizita lui Dortmund, iar Der Klassiker poate fi urmărit în Live Streaming pe site-ul și în aplicația Superbet. Va fi al 135-lea meci pe care cele două formații îl vor juca împreună, iar câștigătoarea all-time este echipa bavareză. De altfel, Bayern are mai mult decât dublul victoriilor lui Dortmund: 67 versus 32. Ca antrenor al lui Bayern, Thomas Tuchel a orchestrat două confruntări, ambele victorii. În plus, atât în succesul din aprilie, cât și în cel din noiembrie anul trecut, Bayern a înscris un număr egal de goluri: 4. Cu toate acestea, meciul din weekend prinde echipele în posturi ingrate: sunt la 10 (Bayern), respectiv 20 de puncte (Dortmund) de liderul Leverkusen.

Duminică de la 21:45 este programat Le Classique. Marseille primește vizita lui PSG, în ceea ce poate fi ultimul derby francez pentru Mbappe. În vreme ce Luis Enrique are până acum un singur meci pregătit împotriva lui Marseille (victorie clară pentru PSG, 4-0), Jean-Louis Gasset, noul antrenor al gazdelor de duminică, are ceva mai multă experiență (10 partide H2H contra PSG ca antrenor al lui Montpellier, Saint-Etienne și Bordeaux), însă tot nu a reușit să găsească rețeta succesului. Media lui de puncte strânse per meci este 1.10, cu 5 înfrângeri, 2 egaluri și 3 victorii.

