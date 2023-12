Pariuri - Powered by Superbet Sâmbătă, 09 Decembrie 2023, 08:21

0

Aston Villa - Arsenal, meci contând pentru etapa a 16-a din campionatul Angliei, este programat, sâmbătă, 9 decembrie, de la ora 19.30, pe Villa Park din Birmingham, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 2 şi Prima Sport 2.

Minge de fotbal Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Aston Villa şi Arsenal se întâlnesc în derby-ul de clasament al etapei a 16-a din Premier League, ambele echipe aflându-se în acest moment pe podium şi, implicit, pe poziţii de Liga Campionilor.

Aston Villa este pe locul 3, cu 32 de puncte, la patru în urma liderului Arsenal, şi vine după o victorie imensă obţinută în etapa precedentă, 1-0 pe teren propriu cu Manchester City, ajungând, astfel, la trei succese, un egal şi un eşec în ultimele cinci meciuri din campionat.

În acest interval, echipa lui Unai Emery a bifat două victorii şi în Europa League, ambele acasă, 2-1 cu Alkmaar şi 2-1 cu Legia Varşovia, rezultate cu care şi-a asiguat calificarea direct în optimile de finală ale competiţiei din postura de câştigătoare a Grupei E (mai are de jucat un meci, în deplasare, cu Zrinjski).

Aston Villa este, alături de Liverpool, una dintre cele două echipe cu victorii pe linie în întâlnirile de pe teren propriu în actualul campionat, având şapte succese din tot atâtea meciuri, iar cel mai bun marcator al echipei este Ollie Watkins, cu opt goluri în Premier League.

De menţionat că, în ultimele 11 partide de campionat, Aston Villa a suferit un singur eşec, 0-2 cu Nottingham în deplasare (de atunci, a disputat patru partide, din care a câştigat trei).

Arsenal ocupă locul 1, cu 36 de puncte, cu două mai multe decât a doua clasată, Liverpool, şi vine după patru victorii consecutive în Premier League (serie începută după eşecul cu Newcastle, 0-1 în deplasare), iar în etapa precedentă s-a impus cu emoţii pe terenul celor de la Luton, scor 4-3, cu golul decisiv marcat în minutul 90+7!

Echipa lui Mikel Arteta defilează în Champions League, acolo unde, după ultimele două victorii, ambele pe teren propriu, 2-0 cu Sevilla şi 6-0 cu Lens, a câştigat matematic Grupa B, înaintea ultimei partide, din deplasare, cu Eindhoven, şi s-a calificat în optimile de finală ale competiţiei.

Arsenal are cea mai bună defensivă din campionat, cu 14 goluri primite în 15 etape (la fel ca Liverpool), iar atacul, cu 33 de goluri marcate, este, de asemenea, în top (doar Manchester City - 36, Liverpool şi Aston Villa - câte 34 stau mai bine).

Arsenal este lider şi într-o ierarhie a partidelor disputate în deplasare în acest sezon din Premier League, cu cinci victorii, un egal şi o înfrângere (are 16 puncte, deşi următoarele patru clasate au câte un meci în plus), iar golgheterii echipei sunt Bukayo Saka şi Eddie Nketiah, fiecare cu câte cinci reuşite în campionat (primul are şi cinci pase decisive).

În stagiunea precedentă, Arsenal s-a impus în ambele partide cu Aston Villa, cu 2-1 în tur, pe teren propriu, şi cu 4-2 în retur, în deplasare.

Superbet oferă cota 1,75 pentru pronosticul 1X: victorie pentru gazde sau rezultat de egalitate în meciul Aston Villa - Arsenal.

Aston Villa - Arsenal





1X Cotă



1,75



* cotă valabilă la ora publicării acestui articol