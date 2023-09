Pariuri - Powered by Superbet Joi, 28 Septembrie 2023, 08:14

Genoa - Roma, meci contând pentru etapa a 6-a din campionatul Italiei, este programat, joi, 28 septembrie, de la ora 21:45, pe Stadio Luigi Ferraris, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 4, Orange Sport 1 şi Prima Sport 3.

Minge de fotbal Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Genoa şi Roma, două echipe în criză de rezultate şi cu un start de campionat sub aşteptări, încheie etapa a 6-a din Serie A cu un meci în care sunt implicaţi şi doi fotbalişti români.

Genoa, care a promovat după doar un an petrecut în Serie B, are patru puncte după primele cinci partide, iar în etapa precedentă a pierdut pe terenul celor de la Lecce, scor 0-1.

Echipa antrenată de Alberto Gilardino a început sezonul cu o victorie în primul tur din Cupa Italiei, 4-3 acasă cu Modena, după care a mai obţinut un singur succes în campionat, 1-0 în deplasare cu Lazio (mai mult, „grifonii” au marcat doar patru goluri în Serie A).

Genoa are în lot doi fotbalişti români, care au situaţii diametral opuse: fundaşul central Radu Drăguşin a fost integralist în toate cele şase meciuri oficiale din acest sezon, în timp ce atacantul George Puşcaş a debutat pentru actuala sa echipă în Serie A abia în ultimul meci, cel de la Lecce, când a intrat pe teren în minutul 89.

Roma are cinci puncte acumulate după cinci partide, iar în etapa precedentă a terminat la egalitate, scor 1-1, pe terenul celor de la Torino (cu trei zile mai devreme, a câştigat în Europa League, 2-1 în deplasare cu Sheriff Tiraspol).

Jose Mourinho este tot mai contestat de fani, chiar dacă echipa sa a reuşit cel mai mare scor al campionatului de până acum, 7-0 acasă cu ultima clasată, Empoli (este şi singura victorie din Serie A), iar Romelu Lukaku, adus sub formă de împrumut de la Chelsea, a marcat în fiecare din ultimele trei meciuri.

Trebuie menţionat că Roma, care a câştigat 13 din ultimele 17 meciuri directe (celelalte patru au fost remize), are o singură victorie în ultimele nouă deplasări (cea cu Sheriff Tiraspol), în timp ce Genoa are un singur eşec acasă în 2023, cel cu Fiorentina din prima etapă (în Serie B nu a pierdut deloc în acest an).

Cele două echipe s-au întâlnit ultima oară pe 12 ianuarie 2023, în optimile de finală din Cupa Italiei, când Roma s-a calificat după ce s-a impus pe teren propriu cu 1-0, graţie golului marcat de Paulo Dybala în minutul 64.

