U Cluj - Dinamo, meci contând pentru etapa a 4-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, de la ora 21:30, pe Stadionul Gaz Metan din Mediaş, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1.

Minge de fotbal Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

U Cluj şi Dinamo se întâlnesc într-un derby de tradiţie al fotbalului românesc, programat la Mediaş deoarece pe Cluj Arena se desfăşoară festivalul Untold (3-6 august).

Galeriile celor două echipe sunt înfrăţite şi şi-au păstrat această relaţie chiar dacă U Cluj este echipa care a trimis-o în liga a doua pe Dinamo, pentru prima oară de la înfiinţarea din 1948.

U Cluj a început ezitant noul campionat, cu un egal norocos pe terenul celor de la Petrolul Ploieşti, 1-1 (scor la care Constantin Budescu a ratat un penalty), şi o înfrângere fără drept de apel la Mediaş cu Rapid, 0-3, după care a reuşit surpriza, victorie cu 4-3 în deplasare cu FCU 1948 Craiova.

În ultimele zile s-a zvonit că şefii clubului vor să se despartă de antrenorul Anton Petrea, instalat în vară după ce a retrogradat cu Chindia Târgovişte, iar primul nume vehiculat pentru a-l înlocui este cel al lui Marius Şumudică, liber de contract după despărţirea de Al Raed din Arabia Saudită.

Emil Boc, primarul oraşului Cluj-Napoca, a ţinut să dezmintă o eventuală schimbare de antrenor: „Sunt consternat de cea ce se vorbeşte! Vă spun cu toată sinceritatea: U Cluj îl are antrenor pe Anton Petrea, un antrenor bun, performant, are susţinerea orașului, are stabilitate financiară. Anton Petrea are independenţă totală, l-am asigurat că niciodată nu va fi sunat şi întrebat de ce a băgat un jucător sau altul”.

Dinamo a pierdut toate cele trei meciuri de la revenirea în SuperLiga şi n-a reuşit să marcheze decât un gol, 0-2 cu Universitatea Craiova (a), 1-2 cu FCSB (d) şi 0-3 cu Sepsi (a).

„Meci dificil, U Cluj a obţinut un rezultat extraordinar la Craiova, are jucători experimentaţi, iar noi venim după meciuri în care n-am adunat puncte. Ne cam lipseşte încrederea, dar sunt convins că vom face un meci bun”, a declarat antrenorul „câinilor roşii”, Ovidiu Burcă.

Cele două echipe s-au confruntat ultima oară în barajul de menţinere-promovare disputat la finalul sezonului 2021-2022, când U Cluj s-a impus acasă, în tur, în faţa lui Dinamo, cu 2-0, pentru ca în retur scorul să fie egal, 1-1.

