Sepsi - CFR Cluj, meci contând pentru etapa a 9-a din play-off, este programat, sâmbătă, 20 mai, de la ora 20:30, la Sf. Gheorghe, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1.

Sepsi şi CFR Cluj se întâlnesc într-un meci cu miză doar pentru oaspeţi, aflaţi în lupta pentru locul 3, care permite disputarea barajului pentru Conference League, în timp ce gazdele se pregătesc pentru partida cu U Cluj din finala Cupei României.

Sepsi este pe locul 6, ultimul, cu 26 de puncte, şi n-a acumulat decât cinci puncte în play-off, după o victorie şi un egal cu Rapid şi o remiză cu Farul.

Echipa antrenată de Cristiano Bergodi vine după remiza din Giuleşti, 0-0 cu Rapid, dar marele obiectiv al lui Sepsi este câştigarea Cupei României, la fel ca în ediţia precedentă, lucru care i-ar asigura prezenţa în Conference League.

Antrenorul italian, din 2021 pe banca tehnică a covăsnenilor, ezită însă să-şi prelungească înţelegerea care expiră la finalul sezonului: „Avem un meci cu CFR Cluj înainte de finala Cupei României şi trebuie să respectăm play-off-ul. Probabil vom avea o discuţie după finală. Sunt de mulţi ani în fotbal şi ştiu că rezultatele contează”.

CFR Cluj ocupă locul 3, cu 39 de puncte, cu două mai multe decât Universitatea Craiova, echipa de pe locul 4, în condiţiile în care distanţa faţă de primele două clasate, FCSB şi Farul, nu mai poate fi recuperată.

Ardelenii au rămas cu obiectivul locului 3, care le-ar permite disputarea barajului pentru Conference League cu echipa care va câştiga meciul eliminatoriu din play-out, FC Voluntari sau FC U Craiova (locul 4 oferă această posibilitate doar dacă U Cluj, echipă fără licenţă europeană, câştigă finala Cupei României cu Sepsi).

Echipa lui Dan Petrescu a câştigat un singur meci în play-off, tocmai cel din tur cu Sepsi (scor 2-1), iar în etapa precedentă a pierdut în deplasare, scor 0-1 cu FCSB.

Rezultatele şi ultimele decizii de arbitraj l-au făcut pe Dan Petrescu să ia în calcul o despărţire de CFR Cluj: „Normal că mă gândesc să plec din România, tot din cauza arbitrilor am plecat data trecută. Normal că sunt hotărât să plec, dar am contract încă un an jumătate”.

În sezonul regulat, CFR Cluj s-a impus pe teren propriu în faţa lui Sepsi cu 2-1, iar în deplasare scorul a fost egal, 2-2, pentru ca, în play-off, în tur, să câştige din nou, acasă, cu 2-1 (Bîrligea 44, Deac 53, respectiv, Dumitrescu 28).

Sepsi a câştigat, în schimb, partida din semifinalele Cupei României, 3-0 pe teren propriu cu CFR Cluj, pe 26 aprilie 2023 (Păun 10, Ştefănescu 29, Rondon 81).

