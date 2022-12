Pontul zilei Vineri, 02 Decembrie 2022, 10:39

Petrolul - U Cluj, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul României, este programat, vineri, 2 decembrie, de la ora 19:00, pe Stadionul „Ilie Oană”, şi va fi transmis în direct de Digi Sport, Prima Sport 2 şi Orange Sport 1.

Petrolul şi U Cluj se întâlnesc, în prima etapă de după pauza provocată de disputarea fazei grupelor la Cupa Mondială din Qatar, într-un meci deosebit de tentant pentru orice parior.

Petrolul ocupă locul 7, cu 26 de puncte după 18 etape, şi reia campionatul după o înfrângere, 0-2 în deplasare cu Sepsi, care a întrerupt însă o serie de trei victorii consecutive, 2-0 acasă cu FC Argeş, 1-0 în deplasare cu FC Voluntari şi 2-1 acasă cu UTA Arad.

Echipa antrenată de Nicolae Constantin se confruntă însă cu mari probleme financiare, iar în această săptămână fotbaliştii au intrat în grevă şi au refuzat să se mai antreneze, din cauză că nu au mai suportat amânările la salarii şi alte bonusuri.

Petrolul nu e finanţat de autorităţile locale şi nici nu are acţionari care să alimenteze contul clubului, mai ales după ce principalul susţinător din anii în care echipa s-a aflat în ligile inferioare, Veolia, s-a retras de un an şi jumătate.

U Cluj, locul 13 cu 18 puncte după 18 meciuri, pare să-şi fi revenit după instalarea lui Eugen Neagoe, deşi încă nu a reuşit să iasă din zona periculoasă a clasamentului.

„Acum sunt foarte nemulțumit pe locul din clasament. Cred că puteam să fim mult mai sus, dacă îmi aduc aminte ce puncte am pierdut. Și şapte ar fi bine pentru noi, în următoarele trei meciuri. Am intra cu 25 de puncte în vacanță, am urca câteva locuri, și ar fi mult mai bine. Suntem plătiţi la zi, dar mai sunt câteva prime de primit. Nu sunt restanţe”, a declarat Eugen Neagoe.

„Şepcile roşii” reiau competiţia după un egal pe teren propriu cu FC Argeş, scor 1-1, şi n-au mai câştigat un meci în deplasare din 12 septembrie, de la un succes pe terenul lui CS Mioveni, scor 1-0.

În meciul din tur, disputat în luna august, la Mediaş, Petrolul s-a impus cu 1-0 în faţa lui U Cluj, prin golul marcat de Grozav în minutul 23 (Ad. Bălan a ratat un penalty pentru „studenţi”).

Superbet oferă cota 1,57 pentru pronosticul PsF X: rezultat de egalitate la pauza sau la finalul meciului Petrolul - U Cluj.

