Monaco - Marseille, meciul care încheie etapa a 15-a din campionatul Franţei, este programat, duminică, 13 noiembrie, de la ora 21:45, pe „Stade Louis II”, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 3 şi Prima Sport 4.

Partida dintre AS Monaco şi Olympique Marseille este ultima din Ligue 1 înainte de pauza prilejuită de CM din Qatar, pe perioada căruia campionatul Franţei va fi întrerupt.

Monaco vine după două victorii consecutive în campionat, 2-0 cu Angers (a) şi 2-0 cu Toulouse (d), între care s-a mai strecurat şi succesul cu Steaua Roşie Belgrad, scor 4-1, din UEFA Europa League.

Trupa din Principat, antrenată din acest sezon de fostul internaţional belgian Philippe Clement, campion în ultimii doi ani cu Club Brugge, a urcat astfel pe locul 5 în clasament, cu 27 de puncte, la doar patru puncte de Rennes, ocupanta locului 3, care permite accesul în play-off-ul UEFA Champions League.

De altfel, Monaco a fost eliminată în play-off-ul actualului sezon al Ligii Campionilor de PSV Eindhoven, dar s-a calificat în 16-imile de finală ale UEFA Europa League după ce s-a clasat a doua într-o grupă cu Ferencvaros, Trabzonspor şi Steaua Roşie Belgrad.

Monaco are două „guri de foc” în acest campionat, pe elvețianul Breel Embolo (şapte reușite, plus două pase decisive) şi francezul Wissam Ben Yedder (cinci goluri, plus două pase decisive).

Marseille ocupă locul 4, tot cu 27 de puncte, dar cu un golaveraj mai bun decât Monaco, şi merge în Principat după ce s-a impus în derby-ul de pe „Velodrome” cu Lyon, scor 1-0.

Echipa antrenată din acest sezon de croatul Igor Tudor tocmai a fost eliminată din Europa, după ce a terminat pe ultimul loc grupa din UEFA Champions League cu Tottenham, Eintracht Frankfurt şi Sporting Lisabona, iar acum se poate concentra doar pe Ligue 1.

Golgheterul lui „OM” este chilianul Alexis Sanchez, cu patru reuşite în campionat şi alte două în Liga Campionilor.

În stagiunea precedentă, cele două echipe și-au împărțit victoriile, fiecare câştigând pe terenul adversarei: Marseille s-a impus cu 2-0 în Principat, iar Monaco a câştigat cu 1-0 pe „Velodrome”.

