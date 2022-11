Pontul zilei Joi, 03 Noiembrie 2022, 09:26

Pariuri • HotNews.ro

CFR Cluj - Ballkani, meci contând pentru etapa a 6-a a Grupei G din UEFA Conference League, este programat, joi, 3 noiembrie, de la ora 19:45, pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, şi va fi transmis în direct de Pro Arena.

Mingi de fotbal Foto: RTS / Shutterstock Editorial / Profimedia

Calculele calificării sunt simple: CFR Cluj (şapte puncte) va juca în 16-imile de finală ale competiţiei dacă va câştiga meciul de pe teren propriu cu Ballkani (patru puncte).

Campioana României nu mai are nici o şansă la locul 1, care duce direct în „optimi”, dar poate merge în „primăvara europeană” şi cu orice alt rezultat în afara victoriei, cu condiţia ca acesta să fie la fel ca cel pe care îl va reuşi Slavia Praga (şapte puncte), în faţa căreia are avantajul meciurilor directe, în meciul de acasă cu Sivasspor (10 puncte).

În ciuda debutului dezastruos, 1-1 cu Ballkani (d) şi 0-1 cu Sivasspor (a), campioana României stă la mâna ei pentru o calificare în „primăvara europeană”, decisive fiind cele două succese cu Sparta Praga (1-0 în deplasare şi 2-0 acasă).

CFR Cluj vine însă după două înfrângeri consecutive, ambele în deplasare, 0-3 cu Sivasspor şi 1-2 cu Rapid, dar este încă în obiectiv atât în UEFA Conference League, cât şi în SuperLiga, unde ocupă locul 3, cu 28 de puncte, cu nouă mai puţine decât liderul Farul Constanţa, dar şi cu două restanţe rămase de disputat.

Dan Petrescu regretă că n-a cerut amânarea meciului cu Rapid, aşa cum a făcut şi campioana din Kosovo.

„Cei de la Ballkani au amânat meciul din acest week-end, din campionat, așa că-mi pare rău că nu am cerut și noi acest lucru. Nu ştiu dacă Rapid ar fi fost de acord, dar măcar trebuia să încerc. Îmi pare rău acum că nu am încercat. Am pierdut şi meciul, l-am pierdut şi pe Yuri, ieşit cu mîna bandajată”.

„Avem șansa să ne ducem în primăvara europeană. Ar fi un succes din punct de vedere material și fotbalistic. Ballkani e surpriza acestei grupe. Singura noastră şansă e să câştigăm, dar Ballkani e o echipă care a dat şase goluri în deplasare, cu Sivasspor şi Slavia. E clar că va fi un meci foarte greu”, a mai spus antrenorul lui CFR Cluj.

Ballkani nu mai are nici o şansă de calificare, nici măcar în cazul unei victorii pe terenul lui CFR Cluj (dacă şi Slavia Praga pierde acasă cu Sivasspor, la egalitate de puncte, şapte, campioana României este avantajată de clasamentul meciurilor directe între cele trei echipe).

Echipa antrenată de Ilir Daja va rămâne concentrată doar pe campionatul intern, acolo unde ocupă locul 2 după 14 etape, cu 26 de puncte, cu patru mai puţine decât liderul Drita, dar şi cu trei restanţe rămase de disputat.

În meciul tur, din prima etapă a Grupei G, cele două echipe au terminat la egalitate în Kosovo, scor 1-1 (goluri marcate de Thaqi 65, respectiv Yuri 90+1).

Superbet oferă cota 1,47 pentru pronosticul 1: victorie a gazdelor în meciul CFR Cluj - Ballkani.

CFR Cluj vs Ballkani

1



Cotă 1.47







* cotă valabilă la ora publicării acestui articol