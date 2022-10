Pontul zilei Vineri, 14 Octombrie 2022, 10:02

Pariuri • HotNews.ro

​Hermannstadt - Rapid, meci contând pentru etapa a 14-a din campionatul României, este programat, vineri, 14 octombrie, de la ora 21:00, pe Stadionul „Gaz Metan” din Mediaş, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1.

Minge de fotbal Foto: Chagnard Guillaume/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hermannstadt (locul 4) şi Rapid (locul 2) se întâlnesc într-un inedit derby de clasament, giuleştenii având cu trei puncte mai mult, dar sibienii au jucat un meci mai puţin (restanţa de acasă cu CFR Cluj este programată pe 30 noiembrie).

Hermannstadt a pierdut ultimele două meciuri din SuperLiga, 1-2 acasă cu Sepsi şi 0-1 în deplasare cu „U” Cluj, după ce în precedentele 10 partide nu suferise nici măcar o înfrângere!

Antrenorul sibienilor, Marius Măldărăşanu, se află într-o situaţie ingrată: ca jucător, şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Rapid şi a rămas un idol al tribunelor din Giulești, iar acum este inamicul nr. 1 al echipei sale de suflet! Acesta are un motiv în plus de speranţă pentru un rezultat bun: ghanezul Baba Alhassan, golgheterul echipei cu şase reuşite (alături de Daniel Paraschiv), revine în primul „11”.

Rapid este în pierdere de ritm, echipa fiind afectată de recentele accidentări sau suspendări (Mattias Kait, Alexandru Ioniţă, Ljuban Crepulja; la ultimul meci s-a „rupt” şi Jayson Papeau), astfel că giuleştenii nu doar că au cedat primul loc, ba chiar au rămas la cinci puncte în spatele liderului Farul Constanţa.

Cu doar patru puncte acumulate în ultimele patru etape, Adrian Mutu este sub presiune atât din partea fanilor, cât şi a conducerii, chiar dacă, la nivel declarativ, are parte de susţinere necondiţionată. În schimb, Dan Şucu, unul dintre cei doi acţionari ai clubului, a criticat dur arbitrajele din ultima perioadă, după ce Rapid a avut două goluri anulate eronat în meciurile de acasă cu CS Mioveni (2-1) şi FC Botoşani (1-1).

„Când am intrat în fotbal am zis că nu o să vorbesc prea curând despre arbitraje, deşi toată lumea mi-a zis că în această zonă sunt cele mai mari probleme. Acum, însă, nu pot să tac atunci când văd ce se întâmplă. În față, cei de la FRF ne felicită pentru investițiile noastre, dar în spate am impresia că parcă ne sabotează”, a acuzat Dan Şucu.

Hermannstadt a pierdut un singur meci din cinci pe teren propriu în acest sezon (1-2 cu Sepsi), în timp ce Rapid a pierdut trei din cele cinci meciuri disputate în deplasare.

Superbet oferă cota 1,40 pentru un rezultat de egalitate sau o victorie a oaspeţilor în meciul Hermannstadt - Rapid.

Hermannstadt vs Rapid

X2





Cotă 1.40







* cotă valabilă la ora publicării acestui articol