Silkeborg - FCSB, meci contând pentru etapa a 3-a a Grupei B din UEFA Conference League, este programat, joi, 6 octombrie, de la ora 19:45, şi va fi transmis în direct de Pro Arena.

Silkeborg nu şi-a putut depăşi statutul de outsider al grupei şi a pierdut ambele meciuri de până acum, 0-1 în deplasare cu Anderlecht şi 2-3 acasă cu West Ham United.

Trupa antrenată de Kent Nielsen (instalat în 2019) nu se descurcă prea bine nici în Supeliga daneză, unde este abia pe locul 4, cu 19 puncte din 11 etape (a câştigat ultimul meci, 2-1 pe teren propriu cu Horsens), cu patru mai puţine decât liderul Nordsjaelland.

„Avem respect mare pentru FCSB. Am arătat în primele două meciuri că suntem o echipă mică, dar ne putem lupta cu fiecare dintre adversari, mai bine cotați decât noi. Silkeborg este un club foarte, foarte mic. FCSB este un club foarte, foarte mare. Diferența este uriașă!”, a declarat Kent Nielsen.

Altfel, în ciuda faptului că Silkeborg este codaşa grupei, organizatorii partidei au anunțat că meciul se va juca cu „casa închisă”, toate biletele fiind epuizate cu câteva zile înaintea întâlnirii.

FCSB nu are nici ea prea multe motive de satisfacţie în acest sezon: în grupa din UEFA Conference League are un singur punct din două partide (1-3 în deplasare cu West Ham United şi 0-0 acasă cu Anderlecht), iar în SuperLiga din România ocupă doar locul 13, cu 11 puncte din 10 meciuri - doar două victorii, a doua în chiar ultima etapă, 3-2 pe Arena Naţională cu FC Argeş - şi are mari emoţii legate de calificarea în play-off.

De altfel, tocmai din acest motiv, FCSB a lăsat acasă şapte dintre cei mai importanți jucători, cărora li se adaugă Boban Nikolov și Billel Omrani, ajunşi prea târziu în lot pentru a mai fi trecuţi pe lista UEFA.

Andrea Compagno, Florinel Coman, Andrei Cordea, Joonas Tamm, Malcom Edjouma, Darius Olaru și Risto Radunovic vor fi odihniți pentru meciul de duminică, cu Petrolul Ploieşti.

În aceste condiții, plus accidentările lui Ionuț Panțîru, Iulian Cristea, Ovidiu Popescu și Adrian Șut, echipa probabilă a celor de la FCSB este următoarea: Târnovanu - Boboc, Haruț, Dawa, Pantea - Oaidă, Dulca, Radaslavescu - Miculescu, B. Rusu, Oct. Popescu.

„Dacă sunt român, ce? Mă interesează de România? Ce treabă are coeficientul României? Nu mă interesează! Sunt bani, o avere, dar ce fac?

Jucăm cu Petrolul, dacă ne bate, la revedere play-off!”, a declarat Gigi Becali, completat de Nicolae Dică: „Cu siguranță în Europa vor fi jucători care au evoluat mai puțin, mă gândesc să odihnesc 4-5 jucători pentru că e foarte important campionatul. Sunt jucători care nu au jucat o perioadă lungă”.

