​Aşa cum te-a obişnuit, Betano îţi aduce cele mai bune cote şi la meciul Finlanda - România, din Grupa 3 - Liga B a UEFA Nations League, programat, vineri, 23 septembrie, de la ora 21:45, pe „Olympic Stadium” din Helsinki, şi transmis în direct de Antena 1.

Cu două partide rămase până la finalul competiţiei, „tricolorii” au şanse infime să mai prindă locul 1 şi, implicit, promovarea în Liga A şi accederea în play-off-ul de calificare la Euro 2024 în cazul în care vor rata calificarea din preliminarii.

România poate termina grupa pe prima poziţie dacă învinge Finlanda - cotă 3,05 pentru victorie la Betano - şi Bosnia-Herţegovina, pe cea din urmă la minimum două goluri şi dacă, în acelaşi timp, Muntenegru remizează în Bosnia-Herţegovina şi apoi pierde pe teren propriu cu Finlanda.

Edward Iordănescu a primit asigurări de la FRF că va fi păstrat în funcţie şi dacă va rata obiectivul intermediar al contractului său, ocuparea unuia din primele două locuri în grupa din Liga Naţiunilor: „Suport am simţit aproape necondiţionat. Am simţit de la preşedinte în jos oamenii foarte aproape, deschişi la dialog, la analiză, la a căuta împreună soluţii. Mai mult, mi s-au dat garanţii în sensul ăsta! Cei din conducere au analizat munca mea zi de zi şi am fost asigurat că sunt foarte mulţumiţi în sensul ăsta, ne lipsesc rezultatele! Dar, în final, trebuie să trecem aşa cum trebuie peste aceste două jocuri, să tragem din nou o linie, să facem o analiză şi după aceea vedem! Tot ce este în interesul naţionalei României trebuie să meargă pe primul loc”.

România este ultima clasată în grupă după patru meciuri, ba, mai mult, a marcat doar în ultimul, victorie acasă cu Finlanda, 1-0; primele trei au fost pierdute, 0-2 (d) şi 0-3 (a) cu Muntenegru, 0-1 (d) cu Bosnia-Herţegovina. „Tricolorii” au cota 1,44 la Betano pentru cel puţin un gol marcat!

Finlanda nu stă nici ea mult mai bine: are patru puncte în patru partide, 1-1 (a) şi 2-3 (d) cu Bosnia-Herţegovina, 2-0 (a) cu Muntenegru şi 0-1 (d) cu România. Nordicii, care au cota 2,25 la Betano pentru o victorie, sunt antrenaţi de Markku Kanerva, în funcţie din 2016 (de atunci şi până acum România a schimbat patru selecţioneri: după Anghel Iordănescu, cu care echipa naţională a mers la Euro 2016, au urmat Christophe Daum, Cosmin Contra, Mirel Rădoi şi Edward Iordănescu).

Finlanda și România s-au întâlnit de 12 ori până acum (11 meciuri oficiale şi unul amical”, iar „tricolorii” nu au pierdut niciodată: s-au impus de opt ori, iar trei partide s-au încheiat la egalitate; cel mai recent meci este cel din tur, din Liga Naţiunilor, România - Finalnda 1-0.

Alte cote oferite de Betano la meciul Finlanda - România: