Barajul de promovare în Serie A se reia duminică, 29 mai, de la ora 21:30, după ce joi seară a avut loc prima manșă, care le-a revenit gazdelor de la Monza cu 2-1 (oaspeții au înscris în prelungiri).

Pisa, cu George Pușcaș și Marius Marin oameni de bază, vrea să răstoarne situația și să pătrundă în prima divizie a Italiei.

Pisa mai înseamnă ceva pentru români: este prima echipă pregătită de Mircea Lucescu după Revoluție, sezonul 1990-1991, când acesta l-a avut elev pe Diego Simeone, actualul tehnician de la Atletico Madrid.

În stagiunea abia încheiată, România i-a avut în Serie A pe Ciprian Tătărușanu (AC Milan - campion), Ionuț Radu (Inter), Radu Drăgușin (Salernitana), Ștefan Radu (Lazio), Vlad Chiricheș (Sassuolo) și pe Răzvan Marin, ultimul retrogradând cu Cagliari.

Finala play-off-ului în Seriei B se joacă în sistem tur-retur. Un duel la capătul căruia se vede Serie A: Monza și Pisa vor juca pentru un loc printre cei mari în finala play-off-ului.

Prima manșă s-a disputat joi, 26 mai, pe stadionul „U-Power”, returul se dispută pe „Anconetani”. Echipa lui Giovanni Stroppa (Monza) a învins Brescia în semifinale, iar oamenii lui Luca D'Angelo au trecut de Benevento.

În Serie B, sistemul de promovare este ca o piramidă. Primele două clasate se califică automat, locurile 3-4 acced în semifinalele, iar sistemul are la bază echipele din zona 5-8, care iau startul în sferturile de finală.

Monza a terminat campionatul pe locul 4, cu 67 de puncte. Același număr de puncte ca și Pisa (locul 3), care a depășit-o Frosinone în ultimul meci al sezonului regulat, o rundă în care Monza a pierdut la Perugia.

Statistica oferă o perspectivă interesantă, favorabilă pentru Pisa: în cele 16 finale disputate din 2005 încoace, în 13 ocazii a promovat clubul mai bine clasat. Excepțiile au fost Sampdoria (2012), Cesena (2014) și Pescara (2016).

Nu este prima finală din play-off dintre Monza și Pisa. În C1, în sezonul 2006/07, cele două echipe s-au întrecut pentru promovare: 1-0 pentru „alb-roșii” în prima manșă, 2-0 pentru toscanii din Pisa în retur, după prelungiri.

Totuși, Monza a pierdut ultimele 3 meciuri de campionat împotriva clubului nerazzurri: 1-2, 1-2 și 0-2 din 2021 încoace.

Doar împotriva Milanului echipa are o serie mai lungă de înfrângeri (4). Cu toate acestea, echipa lui Stroppa are numerele în favoarea sa: 13 meciuri câștigate în 2022. În Serie B, nicio altă echipă nu s-a descurcat mai bine în acest an calendaristic. În aceeași perioadă, Pisa a obținut 8 ​​succese.

