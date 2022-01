Super Lig: Gaziantep vs Yeni Malatyaspor - Șumudică, la un pas de demitere

Pontul zilei





Yeni Malatyaspor a pierdut runda trecută, scor 1-2, meciul cu Goztepe, din a 21-a etapă a Super Lig, ajungând la 13 meciuri fără victorie.







Trupa lui Șumi este pe ultimul loc în clasamentul din campionatul Turciei, cu 15 puncte, fiind la 6 puncte de gruparea de pe primul loc care asigură rămânerea în prima ligă.





În urma rezultatului cu Goztepe, oficialii lui Malatyaspor au luat decizia de a-l demite pe antrenorul român. După o ședință cu scântei, bașkanii s-au răzgândit.







Au decis să-l cruțe pe cel care a câștigat titlul în România cu Astra Giurgiu, însă doar pentru moment. Tehnicianul mai are contract până la finalul acestui sezon.





La începutul acestui an, Marius Șumudică se arăta încrezător că lucrurile vor sta cu totul altfel în partea a doua a sezonului la Malatyaspor.







„Până acum, am reușit să transferăm patru jucători. Doi dintre ei sunt deja alături de noi, Azubuike și Donsah s-au antrenat azi, în Malatya, cu noi. În 2-3 zile va fi la echipă și Mehdi Zeffane.





Este fost jucător la Lyon și Rennes și va veni la noi de la Krîlia Sovetov (Rusia). Suntem în negocieri avansate cu un fundaș central care a mai jucat în Turcia”, le-a transmis Șumudică suporterilor echipei Malatyaspor.





Tehnicianul român a tot cerut întăriri: „Vreau să îl aducem pe Dicko de la Gaziantep. Vreau și un număr 10, iar acesta este Guilherme, un jucător pe care îl cunoașteți. Cu acești jucători cred că vom deveni o echipă bună, care merită să evite retrogradarea. Totuși, nu este ușor să îi convingem pe toți acești jucători.





Am rămas la Malatya pentru voi, am muncit din greu pentru a realiza lucruri bune de când am preluat echipa. Vreau să îmi țin cuvântul că voi ajuta Malatya să rămână în prima ligă.







Promit că voi lupta până la final. Muncesc în fiecare zi pentru a transfera jucători. Nu este un lucru ușor, având în vedere situația noastră în clasament”, le-a mai spus antrenorul suporterilor echipei de pe ultimul loc.





Marius Șumudică a mai declarat la începutul acestui an că va putea fi judecat după 12 ianuarie, când vor fi înregistrate toate transferurile și când campionatul va începe „cu adevărat” pentru el, întrucât abia atunci Malatyaspor va deveni cu adevărat „echipa lui Șumudică”.







Deocamdată, Malatya trebuie să se descurce fără marocanul Haddadi și ghanezul Tetteh, ambii aflați la Cupa Africii pe Națiuni.





Gaziantep și-a întrerupt în week-end seria victoriilor; 0-1 cu Beșiktaș, la Istanbul. Adversara de marți a fost pregătită chiar de Marius Șumudică, în perioada iunie 2019-ianuarie 2021, și îi are în lot pe românii Alexandru Maxim și pe Alin Toșca. Este pe locul 9, cu 31 de puncte.





Într-un meci amical disputat pe 10 decembrie 2021, Gaziantep s-a impus cu 1-0. În turul campionatului, Malatyaspor a învins cu 2-0, una dintre cele 3 victorii ale celor de la Yeni în acest sezon de Super Lig.





