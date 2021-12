Premier League: Chelsea vs Everton - Vremea lui Lukaku

Pontul zilei

În Anglia se continuă alergarea, iar ziua de joi, 16 decembrie, are în program meciuri tari, cu Chelsea, Liverpool, Tottenham și Leicester intrând în ringul Premier League. La Londra, de la ora 21:45, Chelsea își continuă căutările. Are meci cu Everton, care stă rău în clasament: doar o victorie în ultimele 10 jocuri, iar situația riscă să scape de sub control.





Un Chelsea fluctuant se zbate să recâștige poziția de lider în Anglia. Două victorii în 5 jocuri este prada recentă a campioanei Europei, nevoită să se descurce fără 3 nume grele de la mijloc: Kante, Kovacic și Chilwell.







În Premier, Chelsea vine după victoria cu Leeds: 3-2. A contat un penalty decisiv transformat de Jorginho în prelungiri.







Băieții lui Thomas Tuchel pierduseră cu același rezultat la West Ham, înainte de a remiza cu Zenit, în Europa.







Pe scurt, la Chelsea sunt oarece probleme. Suficient de mari încât Manchester City și Liverpool, extrem de iuți și de performante, să-i treacă în față.







Everton nu are continuitate în rezultate. Echipa antrenată de spaniolul Rafa Benitez a câștigat doar unul dintre ultimele 10 meciuri de ligă, împotriva lui Arsenal (2-1, revenire cu goluri pe final Richarlison și Demarai Gray).







Bilanțul mai conține 7 înfrângeri și două remize: în ultima rundă, eșec cu 3-1 pe terenul celor de la Crystal Palace. Punctele din clasament sunt puține: 18.





În ultimele sezoane a existat un dus-întors constant între cele două echipe. Anul trecut, Everton a câștigat cu 1-0 acasă (gol lui Sigurdsson, cu Carlo Ancelotti pe bancă).







Este momentul revenirii lui Romelu Lukaku în centrul atacului celor de la Blues.







Belgianul are 166 de apariții și 87 de goluri pentru în tricoul Toffees, fiind un „ex” valoros. Cu sau fără Big Rom, Chelsea nu-și permite să mai piardă puncte.







