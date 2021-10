Bundesliga: Bayer Leverkusen vs Bayern Munchen - Cotă mare pentru mai multe scoruri exacte

Pontul zilei

Bayer Leverkusen și Bayern Munchen și-au dat întâlnire duminică, ora 16:30, pe „BayArena” din Leverkusen. Ambele au 16 puncte, fiind despărțite de golaveraj. Campioana Bayern Munchen este în față, 24-7, iar „aspirinele” o urmează: 20-7.





Bundesliga s-a strâns la vârf după ce bavarezii au pierdut surprinzător cu Frankfurt, 1-2 acasă, în runda trecută. O regulă veche din fotbal spune că o formație mare nu pierde două meciuri la rând decât dacă se prefigurează o criză.







Iar la Bayern nu par să fie mari probleme, mai ales că grosul lotului formează naționala Germaniei, calificată deja la Cupa Mondială din Qatar 2022.







Astfel că moralul lui Neuer, Sule, Goretzka, Kimmich, Gnabry, Sane sau Muller este până la cer.





Singurul zdruncinat este francezul Lucas Hernandez, în vârstă de 25 de ani, căruia i-a fost respins apelul de către un tribunal penal din Madrid, împotriva unei sentinţe anterioare, de închisoare cu suspendare, pentru sfidarea ordinului de restricţie.





Astfel, el este obligat să se prezinte la tribunalul din Madrid pe 19 octombrie, adică la două zile după partida cu Leverkusen, şi are la dispoziţie 10 zile ca să intre voluntar în închisoare.





Fernandez a fost condamnat la 31 de zile de muncă în folosul comunităţii, pentru că şi-a agresat, în februarie 2017, pe atunci iubita, devenită între timp soţie, când încă era jucător la Atletico Madrid.





Hernandez a jucat 29 de meciuri pentru Franţa, cu care a câştigat Cupa Mondială 2018 şi a ridicat duminică trofeul UEFA Nations League 2021.





Era o vreme când cele două, Bayer și Bayern, luptau umăr la umăr nu doar cu numele deosebit de-o literă, dar mai ales pe teren. Erau alte timpuri.







La Bayer juca un Rudi Voller, iar manager era Reiner Calmund, cel care l-a adus la echipă pe Ionuț Lupescu. Bavarezii adunau tot ce prindeau bun prin Germania, dar nu erau atât de dominanți, ca în acești ani.







Între timp, după listarea la Bursă, forța financiară i-a aruncat pe munchenezi în altă galaxie față de restul „muritoarelor”, care par să joace într-o ligă inferioară când dau peste „patroana” Bundesligii.





În timp ce „aspirinele” au picat la nivelul locurilor 5-10 în clasament în stagiunile trecute, Bayern Munchen și-a menținut pretențiile și a țintit marile performanțe.





Echipa din Leverkusen era ceea ce este acum Borussia Dortmund: principalul furnizor de jucători. În trecut, brazilianul Paulo Sergio sărea în Bavaria, așa cum, în zilele noastre, a făcut-o polonezul Robert Lewandowski.





Bayer are încă un produs de export. Este cehul Patrik Schick. Golgheterul de la Euro 2020 are 6 goluri marcate în Bundesliga, imediat sub Haaland și Lewandowski, cu câte 7 reușite. Cehul revine cu entuziasm de la echipa națională.





La Sportingbet, rezultatele 1-2, 1-3 sau 1-4 înregistrate în meci primesc cota 4,1.