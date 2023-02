What do @JensonButton, @mikerockenfell3 and @JimmieJohnson have in common? \uD83E\uDD14



The @F1 and @NASCAR champions will join @24hoursoflemans winner Mike Rockenfeller in the converted NASCAR’s Next-Gen Le Mans Camaro at the Garage 56 team this year. #LEMANS24 #LeMansCentenary pic.twitter.com/kM5pTB7E2o