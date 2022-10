MOTOR Duminică, 02 Octombrie 2022, 18:11

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

​Sergio Perez (RedBull) a câștigat Marele Premiu de Formula 1 din Singapore, o cursă cu multe incidente: start întârziat cu peste o oră din cauza ploii și un safety-car care a avut treabă multă. Max Verstappen și Lewis Hamilton au înregistrat clasări dezamăgitoare.

Sergio Perez Foto: ANTONIN VINCENT/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Podiumul pe circuitul de la Marina Bay a fost completat de monoposturile Scuderiei Ferrari: Charles Leclerc (al doilea) și Carlos Sainz (al treilea).

Max Verstappen (campionul mondial en-titre și liderul detașat al clasamentului piloților) a încheiat Grand Prixul pe locul 7, iar multiplul campion Lewis Hamilton pe 9.

MP din Singapore, clasament final

RACE CLASSIFICATION (END OF RACE)



Perez wins an incredible race on our return to Marina Bay #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/P14dpRmDQo — Formula 1 (@F1) October 2, 2022

Formula 1, clasamentul piloților după MP din Singapore

1 Max Verstappen - Red Bull 341 puncte

2 Charles Leclerc - Ferrari 237

3 Sergio Perez - RedBull 235

4 George Russell - Mercedes 203

5 Carlos Sainz - Ferrari 202

6 Lewis Hamilton - Mercedes 170

7 Lando Norris - McLaren 100

8 Esteban Ocon - Alpine 66

9 Fernando Alonso - Alpine 59

10 Valtteri Bottas - Alfa Romeo 46

11 Daniel Ricciardo - McLaren 29

12 Sebastian Vettel - Aston Martin 24

13 Pierre Gasly - AlphaTauri 23

14 Kevin Magnussen - Haas 22

15 Lance Stroll - Aston Martin 13

16 Mick Schumacher - Haas 12

17 Yuki Tsunoda - AlphaTauri 11

18 Zhou Guanyu - Alfa Romeo 6

19 Alexander Albon - Williams 4

20 Nyck De Vries - Williams 2

21 Nicholas Latifi - Williams 0

22 Nico Hulkenberg - Aston Martin 0.

Formula 1, clasamentul constructorilor

1 RedBull 576 puncte

2 Ferrari 439

3 Mercedes 373

4 McLaren 129

5 Alpine 125

6 Alfa Romeo 52

7 Aston Martin 37

8 Haas 34

9 AlphaTauri 34

10 Williams 6

Calendarul sezonului 2022 din Formula 1

20 martie - Bahrain: Învingător Charles Leclerc

27 martie - Arabia Saudită: Învingător Max Verstappen

10 aprilie - Marele Premiu al Australiei: Învingător Charles Leclerc

24 aprilie - Marele Premiu al regiunii Emilia Romagna: Învingător Max Verstappen

8 mai - Marele Premiu de la Miami (SUA): Învingător Max Verstappen

22 mai - Marele Premiu al Spaniei: Învingător Max Verstappen

29 mai - Marele Premiu al Principatului Monaco: Învingător Sergio Perez

12 iunie - Marele Premiu al Azerbaidjanului: Învingător Max Verstappen

19 iunie - Marele Premiu al Canadei: Învingător Max Verstappen

3 iulie - Marele Premiu al Marii Britanii, Silverstone: Învingător Carlos Sainz Jr.

10 iulie - Marele Premiu al Austriei, Spielberg: Învingător Charles Leclerc

24 iulie - Marele Premiu al Franţei, Le Castellet: Învingător Max Verstappen

31 iulie - Marele Premiu al Ungariei, Budapesta: Învingător Max Verstappen

28 august - Marele Premiu al Belgiei, Spa-Francorchamps: Învingător Max Verstappen

4 septembrie - Marele Premiu al Olandei, Zandvoort: Învingător Max Verstappen

11 septembrie - Marele Premiu al Italiei, Monza: Învingător Max Verstappen

2 octombrie - Marele Premiu al statului Singapore: Învingător Sergio Perez

9 octombrie - Marele Premiu al Japoniei, Suzuka

23 octombrie - Marele Premiu al Statelor Unite, Austin

30 octombrie - Marele Premiu al Mexicului, Ciudad de Mexico

13 noiembrie - Marele Premiu al Braziliei, Sao Paulo

20 noiembrie - Marele Premiu de la Abu Dhabi, Yas Marina.