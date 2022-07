MOTOR Duminică, 24 Iulie 2022, 17:33

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

Max Verstappen a profit din plin de abandonul lui Charles Leclerc (a comis o eroare într-un moment în care era lider al cursei) și a câștigat Marele Premiu al Franței de Formula 1. Podiumul a fost completat de piloții Mercedes: Lewis Hamilton și George Russell.

Max Verstappen Foto: Hasan Bratic/AvensImages/LiveMedia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Plecat din pole-position, Charles Leclerc (Ferrari) a scăpat controlul monopostului său, a ieșit în decor și a fost nevoit să abandoneze într-un moment în care era liderul cursei de pe circuitul de la Paul Ricard. A profitat din plin Max Verstappen, campionul mondial en-titre câștigând Grand Prixul de la Le Castellet.

Lewis Hamilton a încheiat al doilea, iar George Russell a profitat de un safety car din ultimele tururi pentru a trece de Sergio Perez (RedBull) și a bifat o prezență pe ultima treaptă a podiumului.

Au mai încheiat în puncte următorii: Carlos Sainz (Ferrari - locul 5), Fernando Alonso (Alpine - locul 6), Lando Norris (McLaren - locul 7), Esteban Ocon (Alpine - locul 8), Daniel Ricciardo (McLaren - locul 9) și Lance Stroll (Aston Martin - locul 10).

Calendarul sezonului 2022 din Formula 1

20 martie - Bahrain: Învingător Charles Leclerc

27 martie - Arabia Saudită: Învingător Max Verstappen

10 aprilie - Marele Premiu al Australiei: Învingător Charles Leclerc

24 aprilie - Marele Premiu al regiunii Emilia Romagna: Învingător Max Verstappen

8 mai - Marele Premiu de la Miami (SUA): Învingător Max Verstappen

22 mai - Marele Premiu al Spaniei: Învingător Max Verstappen

29 mai - Marele Premiu al Principatului Monaco: Învingător Sergio Perez

12 iunie - Marele Premiu al Azerbaidjanului: Învingător Max Verstappen

19 iunie - Marele Premiu al Canadei: Învingător Max Verstappen

3 iulie - Marele Premiu al Marii Britanii: Învingător Carlos Sainz Jr.

10 iulie - Marele Premiu al Austriei, Spielberg: Învingător Charles Leclerc

24 iulie - Marele Premiu al Franţei, Le Castellet: Învingător Max Verstappen

31 iulie - Marele Premiu al Ungariei, Budapesta

28 august - Marele Premiu al Belgiei, Spa-Francorchamps

4 septembrie - Marele Premiu al Olandei, Zandvoort

11 septembrie - Marele Premiu al Italiei, Monza

2 octombrie - Marele Premiu al statului Singapore

9 octombrie - Marele Premiu al Japoniei, Suzuka

23 octombrie - Marele Premiu al Statelor Unite, Austin

30 octombrie - Marele Premiu al Mexicului, Ciudad de Mexico

13 noiembrie - Marele Premiu al Braziliei, Sao Paulo

20 noiembrie - Marele Premiu de la Abu Dhabi, Yas Marina.