Carlos Sainz și-a prelungit contractul cu Ferrari și va fi pilot al echipei italiene de Formula 1 până în 2024.

Înțelegerea precedentă a lui Sainz cu Ferrari urma să expire în acest an, dar cele două părți au convenit să o prelungească până în 2024.

Carlos Sainz a ajuns la Ferrari în 2021, fiind adus ca înlocuitor pentru Sebastian Vettel.

Prelungirea contractului a fost anunțată înainte de Marele Premiu „de casă” al lui Ferrari, cel de la Emilia Romagna, Imola (Italia), de pe 24 aprilie.

„Am spus mereu că nu există echipă mai bună în Formula 1 ca Ferrari. După un an alături de ei, pot spune că a-i reprezenta și a concura pentru ei este unic și incomparabil” - Carlos Sainz.

Carlos Sainz se află pe locul trei în clasamentul piloților, la 38 de puncte în spatele liderului Charles Leclerc, colegul său de la Ferrari.

Marele Premiu din Bahrain - Locul 2

Marele Premiu al Arabiei Saudite - Locul 3

Marele Premiu al Australiei - A abandonat.

BREAKING: @Carlossainz55 will be a @ScuderiaFerrari driver until 2024! #F1 pic.twitter.com/hKq913H251