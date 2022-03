Sebastian Vettel, testat pozitiv cu Covid-19 săptămâna trecută, va absenta și la Grand Prix-ul din Arabia Saudită. El va fi înlocuit la a doua cursă a sezonului din Formula 1 de Nico Hulkenberg.

Pilotul lui Aston Martin a fost nevoit să absenteze și de la primul Mare Premiu al sezonului, cel de la Bahrain, din cauza infectării cu Covid-19.

Echipa Aston Martin a anunțat pe Twitter că se așteaptă ca Vettel să poată lua parte la al treilea Mare Premiu al sezonului, cel din Australia (8-10 aprilie).

La Grand Prixul din Arabia Saudită, Sebastian Vettel va fi înlocuit de Nico Hulkenberg, cel care a concurat și la Bahrain în locul germanului.

Nico Hulkenberg a terminat la Bahrain pe locul 17.

#SaudiArabianGP Update:@HulkHulkenberg will practice, qualify and race alongside @lance_stroll.



Despite lack of mileage in the #AMR22, Nico coped well in Bahrain and we are sure he will do likewise in Jeddah.



We expect Sebastian Vettel to be fit for the #AustralianGP. pic.twitter.com/SgiSYwxZY2