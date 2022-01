Raliul Dakar 2022: Joan Barreda (Honda) a câștigat etapa a doua - Emanuel Gyenes, locul 42

Spaniolul Joan Barreda Bort (Honda) a câştigat, luni, a doua etapă a Raliului raid Dakar 2022, la secţiunea moto, disputată între Ha'il şi Al Qaisumah (nord-vest), cu o probă specială pe distanţa de 338 km, cu timpul de 3 h 21 min 20 sec, în timp ce românul Emanuel Gyenes (KTM) s-a clasat pe locul 42, informează AFP.

