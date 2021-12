Formula 1: Lewis Hamilton, victorie cu scântei în Arabia Saudită - Max Verstappen, egalat la puncte înainte de ultima etapă

​Lewis Hamilton și Max Verstappen au oferit o cursă electrizantă în Arabia Saudită, victoria revenindu-i britanicului după un duel la limită cu rivalul său. Cei doi s-au lovit, s-au șicanat, iar olandezul a fost până la urmă penalizat cu 5 secunde. Lupta pentru titlul mondial se va decide în ultima cursă: Abu Dhabi, pe 12 decembrie - Yas Marina.



Cursa de pe circuitul de la Jeddah a fost una dintre cele mai spectaculoase din ultimele sezoane ale Formulei 1, Verstappen și Hamilton aruncând în luptă toate armele din dotare.



Cel mai important moment al cursei a avut loc în turul 37, atunci când după un duel între Max și Lewis pilotul celor de la RedBull a primit o penalizare și a fost nevoit să-i cedeze locul rivalului său.



Pe linie dreaptă, Verstappen a încetinit puternic, iar Hamilton l-a lovit pe olandez din spate. Au sărit anumite bucăți din monopostul britanicului, iar un eventual abandon ar fi însemnat câștigarea titlului mondial de către Verstappen.



Lewis a continuat însă cursa, a reușit să reducă din diferența față de Max, iar în turul 42 olandezul i-a cedat poziţia rivalului său pentru a o recupera imediat.



Nu a mai avut însă ce face în turul următor, unul în care Hamilton a trecut în față și nu a mai putut fi ajuns.



Lewis s-a impus în Arabia Saudită, a câștigat și punctul pentru cel mai rapid tur, iar acum cei doi mari rivali sunt la egalitate de puncte cu o singură etapă înainte de finalul sezonului.



Formula 1 are parte de un 2021 de poveste, cu mult dramatism înainte de finala din Abu Dhabi, de pe 12 decembrie, pe Yas Marina Circuit.





Verstappen a pierdut avantajul din clasamentul general (avea opt puncte) înainte de finala pentru titlul mondial din ultima etapă, cei doi aflându-se la egalitate: câte 369.5 puncte.

Clasamentul cursei nebune de la Jeddah

