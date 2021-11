Lewis Hamilton este cel mai bogat sportiv britanic din toate timpurile

Cu toate acestea, britanicul "nu stă rău" nici în ceea ce privește banii câștigați de-a lungul carierei.







46 de milioane de euro pe an, de peste două ori mai mult decât salariul rivalului Max Verstappen (21 de milioane de euro), conform Hamilton încasează, de peste două ori mai mult decât salariul rivalului Max Verstappen (21 de milioane de euro), conform Marca.com

Lewis Hamilton a devenit pilot în Formula 1 în 2007. De atunci și până acum, niciun alt adversar nu a reușit mai multe victorii ca el.Averea lui Hamilton se învârte în jurul sumei de, depășindu-l astfel pe David Beckham în fruntea celor mai bogați sportivi britanici din toate timpurile.Banii câștigați de Lewis Hamilton i-au permis acestuia să cumpere mai multe bunuri și proprietăți de lux: un yacht de 16 milioane de dolari, proprietăți în New York, Monaco și Londra în valoare de aproape 50 de milioane de dolari și chiar o chitară de colecție în valoare de 100.000 de dolari.În plus, britanicul are și o colecție de mașini de lux, printre care se află automobile Ferrari, Mustang sau Mercedes.În ceea ce privește situația sa în actualul sezon de Formula 1, Hamiltonpentru a câștiga al optulea titlu mondial (l-ar depăși pe Michael Schumacher - cei doi se află la egalitate în prezent).Până la finalul sezonului 2021 mai sunt de disputat două Grand Prixuri: Arabia Saudită (5 decembrie - Jeddah Circuit) și Abu Dhabi (12 decembrie - Yas Marina).