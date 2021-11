Formula 1: Valtteri Bottas, pole-position în Marele Premiu al Mexicului

Finlandezul Valtteri Bottas (Mercedes) a reușit cel mai bun timp în cadrul calificărilor Marelui Premiu al Mexicului, acesta urmând să plece din pole-position în cursa de duminică. Podiumul a fost completat de coechipierul Lewis Hamilton și de Max Verstappen (RedBull).

Pentru Bottas este al treilea pole position din acest sezon.

QUALIFYING CLASSIFICATION:@MercedesAMGF1 in the box seat for Sunday #MexicoGP \uD83C\uDDF2\uD83C\uDDFD #F1 pic.twitter.com/jE5Wefj1DX