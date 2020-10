Poziţia a doua în calificări a fost ocupată de Valtteri Bottas (Mercedes), iar pe trei s-a clasat Max Verstappen (Red Bull Racing).

Calificările de la Portimao au început cu jumătate de oră întârziere, pentru a se face unele reparaţii în zona pistei, după o problemă în încercările libere, potrivit News.ro.

How things stand at the end of qualifying!



Just a tenth between the top two \uD83E\uDD0F#PortugueseGP \uD83C\uDDF5\uD83C\uDDF9 #F1 pic.twitter.com/iXHoaTxNAw